В Тверской области при содействии центров занятости трудоустраивают людей с ограничениями по здоровью





С января по март 2022 года при содействии центров занятости трудоустроено 35 человек с инвалидностью, на временную работу устроены 8 граждан, еще для 19 человек организовано профессиональное переобучение. Собственное дело смогли зарегистрировать 6 людей с ограниченными возможностями.

«Для нас очень важно, чтобы людей с ограниченными возможностями можно было вовлечь в активную жизнь, чтобы они могли трудоустроиться», – считает Губернатор Игорь Руденя.

При содействии центров занятости в 2022 году заквотировано более 2,3 тыс. рабочих мест для трудоустройства инвалидов, из них около 1,7 тыс. рабочих мест занято работающими инвалидами.

В Тверской области оказывается поддержка работодателям, принимающим на предприятия инвалидов. В 2022 году запланировано трудоустроить на субсидируемые рабочие места 30 специалистов с ограниченными возможностями здоровья, организовать наставничество и сопровождение 10 человек и оборудовать порядка 10 рабочих мест.

В настоящее время в регионе создан персонифицированный реестр людей с инвалидностью, которые хотят устроиться на работу. В него внесены данные около 33 тысяч человек.

Информацию о трудоустройстве граждан с инвалидностью можно получить на интерактивном портале службы занятости населения Тверской области по ссылке: http://trudzan.tverreg.ru в разделе «Деятельность» страницы «Служба занятости» или по номеру «горячей линии»: (4822) 47-73-93. Контактные сведения о центрах занятости размещены на интерактивном портале службы занятости.



Пресс-служба Правительства Тверской области