Фермеры Тверской области смогут размещать информацию о своей продукции на одном из популярных сервисов доставки

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В Тверской области проводится планомерная работа по совершенствованию мер поддержки для сельхозтоваропроизводителей региона. Особое внимание уделяется малым формам хозяйствования, в том числе прорабатываются вопросы расширения рынков сбыта.
Одной из новых мер поддержки является помощь в реализации товаров. В частности, производители Верхневолжья теперь смогут размещать информацию о своей продукции в одном из популярных сервисов доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса России – OZON Fresh. Это позволит открыть новые возможности для фермерских хозяйств, в том числе, расширить каналы сбыта продукции, ускорить время доставки и активизировать рекламу товаров.
Дополнительную информацию о размещении информации на сервисе можно получить по телефону: 8 (4822) 32-70-18.
Ежегодно в Тверской области укрепляется система государственной поддержки агропромышленного комплекса.
Так, ряд мер поддержки оказывается в виде субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, возмещается часть затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, развитие мясного животноводства, производство молодняка КРС, приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных. Кроме того, в регионе установлены выплаты на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для объектов молочного скотоводства и глубокой переработки молока.
Пресс-служба Правительства Тверской области