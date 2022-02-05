Ученики школы №50 Твери посетили Калининскую атомную электростанцию

На Калининской атомной электростанции прошла профориентационная экскурсия для учеников 7 - 11 классов школы №50 города Твери. Ребятам рассказали, как организована работа на предприятии и познакомили с основными правилами культуры безопасности.

По поручению Губернатора Игоря Рудени в тверском регионе с 2021 года дан старт пилотному профориентационному проекту с привлечением предприятий области. Глава региона поставил перед областной службой занятости задачи по развитию ранней профориентации детей и подростков, чтобы уже со школьной скамьи воспитывались специалисты, востребованные в экономике региона.

Школьники узнали об основных этапах развития и достижениях атомной отрасли России на выставке фотографий, где увидели интерактивные макеты оборудования и интересные фотографии, смогли понять, как происходит управляемая цепная ядерная реакция и возникает электрический ток в генераторе. Кроме того, ребята приняли участие в викторине, а также увезли с собой подарки – в школьную библиотеку был передан комплект книг и брошюр об Удомельском крае и Калининской АЭС.

«После экскурсии на станцию наши одиннадцатиклассники всерьез заинтересовались возможностью поступления в профильные ВУЗы. Мы уезжаем домой в полной уверенности, что Калининская атомная станция заботится о природе, думает о безопасности на производстве и вокруг него. В городе чисто и уютно», – поделилась учитель школы №50 Татьяна Кудрявцева.

В профориентационном проекте помимо Калининской атомной электростанции также принимают участие Тверская швейная фабрика, АО «ТК «Альфа», ООО «Метавр», ООО «Аксенчер», АО «ДКС», ООО «Издательско-полиграфический комплекс Парето-принт», ООО «Люксупак», ОАО «Волжский пекарь».

Предприятия организуют экскурсии для учеников школ города Твери и Калининского района. Всего в 2021 года было проведено 58 экскурсии, которые посетили свыше 900 ребят из порядка 30 школ Твери и Калининского района.



Пресс-служба Правительства Тверской области