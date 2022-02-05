В Андреаполе Тверской области простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине военнослужащим Адэмом Решетовым

1 мая в Андреаполе прошло прощание с Адэмом Решетовым, военнослужащим, погибшим при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на Украине.

Соболезнования семье военнослужащего выразил Губернатор Игорь Руденя.

«До конца исполнив свой воинский долг, он отдал жизнь во имя Родины в борьбе с нацизмом, за безопасное и мирное будущее нашего Отечества. Память об Адэме Вадимовиче всегда будет жить в сердцах родных и близких людей, товарищей по оружию, всех, кто знал и любил его», – отметил глава региона.

Проститься с Адэмом Решетовым пришли жители Андреаполя, юнармейцы. От имени регионального Правительства слова соболезнования выразила заместитель Председателя Правительства Тверской области Валентина Новикова.

Похоронили Адэма Решетова с воинскими почестями.

Адэм Решетов родился 1 марта 1997 года в селе Козлово Андреапольского района. В 2017 году окончил Западнодвинский технологический колледж им. И.А Ковалева по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

С 2020 года служил по контракту в 51-ом гвардейском парашютно-десантном полку (г. Тула).