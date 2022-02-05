Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 2 мая 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 85 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 153 762 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 942 007, в том числе за последние сутки их проведено 3118.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 161 109 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 724 человека с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 55 447

Конаковский район 12 173

Ржев 8609

Калининский район 6783

Вышневолоцкий городской округ 6390

Торжок 5428

Кимры 4887

Бежецкий район 4171

Бологовский район 3817

Кашинский городской округ 3623

Осташковский городской округ 3529

Старицкий район 3180

Калязинский район 3153

Нелидовский городской округ 3058

Лихославльский район 2955

Максатихинский район 2419

Западнодвинский муниципальный округ 2306

Торопецкий район 2142

Торжокский район 1909

Весьегонский муниципальный округ 1876

Оленинский муниципальный округ 1816

Зубцовский район 1803

Рамешковский район 1802

Кувшиновский район 1737

Селижаровский муниципальный округ 1483

Андреапольский муниципальный округ 1333

Спировский район 1309

Ржевский район 1252

Краснохолмский муниципальный округ 1214

Кесовогорский район 1119

Сонковский район 1082

Кимрский район 1026

ЗАТО Озёрный 989

Фировский район 1000

Пеновский муниципальный округ 961

Бельский район 805

Сандовский муниципальный округ 793

Молоковский район 577

Жарковский район 566

Лесной муниципальный округ 556

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области