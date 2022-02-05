Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 2 мая 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 85 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 153 762 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 942 007, в том числе за последние сутки их проведено 3118.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 161 109 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 724 человека с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 447
Конаковский район 12 173
Ржев 8609
Калининский район 6783
Вышневолоцкий городской округ 6390
Торжок 5428
Кимры 4887
Бежецкий район 4171
Бологовский район 3817
Кашинский городской округ 3623
Осташковский городской округ 3529
Старицкий район 3180
Калязинский район 3153
Нелидовский городской округ 3058
Лихославльский район 2955
Максатихинский район 2419
Западнодвинский муниципальный округ 2306
Торопецкий район 2142
Торжокский район 1909
Весьегонский муниципальный округ 1876
Оленинский муниципальный округ 1816
Зубцовский район 1803
Рамешковский район 1802
Кувшиновский район 1737
Селижаровский муниципальный округ 1483
Андреапольский муниципальный округ 1333
Спировский район 1309
Ржевский район 1252
Краснохолмский муниципальный округ 1214
Кесовогорский район 1119
Сонковский район 1082
Кимрский район 1026
ЗАТО Озёрный 989
Фировский район 1000
Пеновский муниципальный округ 961
Бельский район 805
Сандовский муниципальный округ 793
Молоковский район 577
Жарковский район 566
Лесной муниципальный округ 556
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области