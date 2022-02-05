Карельский фестиваль трав проходит в Тверской области 2 мая

2 мая в деревне Чашково Лихославльского района проходит Карельский фестиваль трав «Heinä Fest». Программа стартует в 11.00 и завершится в 19.00.

На фестивале можно посетить тематические площадки, экскурсии в карельские дома или лес, стать слушателем лекций про весенние и летние сборы трав или принять участие в мастер-классах по созданию фито-гобеленов, керамики, кукол-травниц, сумок-шопперов с травными штампами. Кроме того, в течение дня будут работать ярмарки мастеров прикладного творчества – можно будет приобрести травы, чайную посуду, текстиль, изделия из дерева, керамики, литературу по травам и прочее.

На площадке будет открыт однодневный ресторан дикой кухни «Karielan juuret» (Карельские корни), пройдет семинар «Травы и растения, встречающиеся в карело-финском эпосе «Калевала». Все желающие смогут узнать о приготовлении травяного чая, правильном сборе и заготовке трав, посетить фито-баню, составить индивидуальные сборы для ванны.

Организатором фестиваля выступает Тверская региональная общественная организация национально-культурная автономия тверских карел.

В Тверской области ведется активная работа по популяризации национальной карельской культуры. В 2017 году отмечалось 400-летие переселения карел на тверскую землю.

В 2019 году Козловскому сельскому поселению Спировского района выделено 720 тыс. рублей на развитие проекта по сохранению карельской культуры и традиций. Поддержка предоставлена поселению за 2 место во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». Награды поселение удостоено за работу по популяризации национальной карельской культуры.

Спировский район является одной из территорий Верхневолжья, где компактно проживают представители карельской народности. Ежегодного Козловский фестиваль карельской культуры OMA RANDA (Родной край) объединяет жителей Тверской области и других регионов России, а также Финляндии, Норвегии и Швеции.

В Козловском поселении действует культурно-просветительский центр. В библиотеках с. Козлово, д. Еремеевка и д. Никулино созданы музеи «Карельская изба», которые знакомят посетителей с карельским бытом.

Пресс-служба Правительства Тверской области