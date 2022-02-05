ПОДДЕРЖИМ НАШИХ!



Коллектив МБУ «Досуговый центр» сельского поселения «Завидово» в Конаковском районе принял участие в акции в поддержку наших военных, которые участвуют в спецоперации на Украине.

Сегодня наша страна и все мы переживаем очень сложный период. Россия столкнулась с давлением и угрозой военного конфликта на своей территории, оставаться в стороне от этих процессов значило бы поставить под вопрос само существование России, а также существование русских и украинцев на Украине.

Мы поддерживаем нашего президента и верим, что победа будет за НАМИ!!!