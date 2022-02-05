Школьников и студентов Тверской области приглашают принять участие во втором сезоне конкурса «Большая перемена»

Продолжается регистрация участников третьего сезона конкурса «Большая перемена», который проходит в рамках реализации национального проекта «Образование». Каждый участник может побороться за денежный приз, дополнительные баллы для поступления в вузы.

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он дает возможность каждому подростку раскрыть свои уникальные способности. Главный критерий отбора – наличие навыков, которые пригодятся школьникам и студентам колледжей в современном мире, в том числе умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, в системе образования Тверской области должны быть созданы все условия для формирования у подрастающего поколения активной жизненной позиции, умения использовать полученные знания на практике.

Регистрация открыта на платформе bolshayaperemena.online: для школьников 5-7 классов до 17 мая, для школьников 8-10 классов и студентов СПО – до 10 июня.

Конкурс реализуется с 2020 года. В первом сезоне «Большой перемены» приняли участие более 1 миллиона старшеклассников, в 2021 году к проекту присоединились более 2,5 миллионов учеников 5-10 классов и студентов колледжей.

В прошлом году студенты Вышневолоцкого медицинского колледжа Валерий Полубелов и Тверского педагогического колледжа Алена Щеткина стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена».

В третьем сезоне «Большой перемены» победителями конкурса среди учеников 10 классов станут 300 человек, они получат по 1 млн рублей на образование, запуск стартапа и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 300 победителей среди учеников 8-9 классов получат по 200 тыс. рублей на образование и саморазвитие.

Победителями конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей станут 300 человек, они получат по 1 млн рублей. Студенты 1-2 курсов – по 200 тыс. рублей на образование и саморазвитие или запуск стартапа.

300 победителей «Большой перемены» среди учеников 5-7 классов смогут отправиться в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно.

Пресс-служба Правительства Тверской области