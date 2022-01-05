Тверь принимает участников XIII Международного турнира «Кубок Ильи Ковальчука-2022»

С 1 по 5 мая в Твери на льду спорткомплекса «Юбилейный» проходит 13-й ежегодный турнир по хоккею «Кубок Ильи Ковальчука-2022», в котором принимают участие юноши2009 года рождения из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Кимр, Донецкой народной республики и Беларуси.Тверскую область на турнире представляет команда СШОР по хоккею «Тверичи-2009».

«Из года в год турнир занимает особое место в спортивном календаре Верхневолжья, вызывает большой интерес со стороны хоккейного сообщества. «Кубок Ковальчука» нацелен на развитие детско-юношеского спорта, что способствует популяризации хоккея и укреплению ценностей здорового образа жизни среди подрастающего поколения», – считает Губернатор Игоря Рудени.

Кубок Ильи Ковальчука проводится в Твери с 2009 года после того, как в мае 2008-го тверской нападающий стал героем чемпионата мира в канадском Квебеке и привез в родной город знаменитый хоккейный трофей.

Илья Ковальчук родился в Твери. С пяти лет начал заниматься хоккеем в тверской спортивной школе (ныне СШОР по хоккею) под руководством заслуженного тренера России Виктора Жукова.

Илья Ковальчук – заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр 2018 года, чемпион мира 2008 и 2009 годов, обладатель Кубка Гагарина 2015, 2017 и 2021 годов, обладатель снайперских достижений и рекордсмен сборной России по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира и по количеству заброшенных шайб на Олимпийских играх, почетный гражданин города Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области