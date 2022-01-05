В муниципалитетах Тверской области проходят праздничные мероприятия в честь Первомая

В честь Первомая в городах, районах и муниципальных округах Тверской области проходят спортивные события, концерты, культурные и патриотические мероприятия.

1 мая в Западной Двине трудовые коллективы муниципалитета принимают участие в праздничном шествие. Также в городе состоится легкоатлетический пробег, участие в котором примут студенты, школьники и воспитанники детский садов.

Жители Конаковского района также этот день проводят по-спортивному. Приверженцы здорового образа жизни участвуют лёгкоатлетическом пробеге «Конаковская десятка».

В Вышнем Волочке в Венециановском сквере с 12.00 до 13.00 состоится песенный марафон «Весна идёт, весне дорогу!».

В Весьегонске проходит муниципальный фестиваль самодеятельного творчества детей и молодёжи, в ЗАТО Озёрный – концертная программа «Zа Россию».

Концертно-развлекательная программа «На планете по имени «Май»!» организована для жителей Бельского района.

Лесной центральный дом культуры 1 мая приглашает всех желающих на День танца с участием коллективов Лесного муниципального округа и соседних районов.

Молоковский районный ДК сегодня запланировал акцию «Мир, труд, май», а 2 мая – игровую программу «Мы в мире, дружбе будем жить».

Праздник весны и труда в Нелидово отметят открытием фонтана, детской игровой программой, концертом творческих коллективов и дискотекой под открытым небом в городском парке.

В Оленино также состоится открытие фонтанов после митинга в честь Первомая. В Оленинском ДК в 12:30 стартует музыкально-развлекательная программа «Угадай мелодию».

В Пено 1 мая на площадке у музея Е. И. Чайкиной состоится концертная программа. 2 мая на площадке у музея запланирована программа для детей «Мастер дела не боится».

Целый блок познавательно-развлекательных мероприятий подготовил на майские праздники районный Дом культуры Торопца. Здесь работает выставка декоративно-прикладного творчества. 1 мая пройдет межрегиональный фестиваль хоров, 2 мая – «Школьные старты».

Пресс-служба Правительства Тверской области