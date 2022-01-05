В Бологое Тверской области в честь Дня весны и труда пройдут патриотические мероприятия и акции

1 мая 2022 года в«Городетрудовой доблести» Бологое проходят мероприятия, посвященные празднованию Дня весны и труда. В этом году их основная направленность носит патриотический характер.

В 11.00 на железнодорожном вокзале пройдет патриотическое мероприятие, посвященное получению Бологое звания «Город трудовой доблести». В это же время в городской библиотеке состоится показ видеоролика «Бессмертие подвига».

В 13.00 на площади у спортивной школывсех жителей и гостей города приглашают принять участие в митинге-концерте и патриотической акции «Белая лента», направленной на поддержку проведения специальной военной операции на территории Украины.

В 22.00 у Обелиска состоится праздничный салют.

В 2021 году на заседании оргкомитета «Победа» под председательством Президента России Владимира Путина было принято решение о присвоении Бологое звания «Город трудовой доблести».

С данной инициативой выступили местные жители. Ее озвучил главе государства Губернатор Игорь Руденя на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Президент поддержал обращение.

На заседании Правительства Тверской области был принят региональный законопроект, касающийся присвоения Бологое почётного звания.

«Присвоение Бологое звания «Город трудовой доблести»–это признание заслуг города и его жителей, которые трудились в очень непростое время Великой Отечественной войны. Задача для сегодняшнего поколения – поддерживать статус и уровень Города трудовой доблести», - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области