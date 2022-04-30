В Твери прошел мотопробег в поддержку спецоперации Вооруженных Сил РФ на Украине

30 апреля в Твери прошел мотопробег в поддержку специальной военной операции Вооруженных Сил РФ на Украине. Его участниками стали около 700 человек – представители молодежных, патриотических организаций, объединения «Ночные волки».

Мотопробег начался с возложения цветов к Обелиску Победы. Отсюда под флагами страны и области стартовала колонна мотоциклистов, которая проследовала по улицам Софьи Перовской, Советская, Вагжанова и Орджоникидзе до парка «Россия – Моя история» на набережной реки Лазури. В завершение мотопробега состоялись митинг и церемония возложения цветов на Смоленском захоронении.

«Мы изучаем историю Великой Отечественной войны, посещаем мемориалы, памятники, музеи. И каждый раз поражаемся – чего стоило нашим предкам отстоять нашу территорию, язык, идентичность, культуру. И сегодня мы все должны объединиться в поддержку наших Вооруженных Сил», – обратился к участникам митинга Сергей Захаров, возглавляющий местный мотоклуб «Ночные волки».

Сейчас в муниципалитетах Тверской области также проходит музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию». Его участниками уже стали Вышневолоцкий и Сандовский округа, Лихославльский, Калязинский и Кесовогорский районы Верхневолжья, город Кимры, ЗАТО Солнечный, Молоковский, Удомельский и Осташковский округа.

1 мая к акции присоединятся Андреаполь, Бежецк, Бологое, Западная Двина и другие муниципалитеты.

Напомним, 12 апреля Тверская область принимала участников всероссийского музыкально-патриотического марафона «ZaРоссию». Событие стало первым в череде мероприятий масштабного федерального проекта, который продлится до 5 мая и охватит более 30 городов страны.

В мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» прошли лекции спикеров Российского общества «Знание». Второй частью марафона стал концерт с участием известных российских артистов.

Пресс-служба Правительства Тверской области