Более 10 инновационных проектов было представлено на питч-сессии в Твери

В Центре поддержки предпринимательства Тверской области «Мой бизнес» прошла питч-сессия по импортозамещению «Сами сделаем». Участие в мероприятия приняли представители Фонда содействия инновациям и Фонда «Сколково», представители группы компаний КСК, предприниматели Верхневолжья, студенты и школьники региона.

Как отмечают организаторы, главная цель питч-сессии – коммерциализация инноваций, увеличение количества инновационных проектов, получивших финансовую поддержку от государственных институтов развития, а также вывод на рынок отечественных инновационных разработок, которые могли бы заменить ушедшие из страны иностранные аналоги.

Была представлена система переработки ПЭТ-тары в филамент для 3D-печати, модульная сервисная многоцелевая мобильная платформа, минивендинговый аппарат и другие проекты.

Одним из участников питч-сессии стал тверской школьник Давид Губанов. Он представил проект жидкостного ракетного двигателя «ЮГ-60», названный в честь космонавта Юрия Гагарина.

«Важной задачей является инкорпорирование разработанных инновационных проектов в деятельность средних и крупных предприятий реального сектора экономики, – отметил один из организаторов питч-сессии «Сами сделаем», региональный представитель Фонда «Сколково» в Тверской области Олег Росляков. – Для этого важно, чтобы инноваторы и менеджеры компаний смогли пообщаться, узнать друг друга, определить структуру взаимодействия между собой.

Также через такие мероприятия у его участников есть возможность узнать о грантовых программах Фонда содействия инновациям.

Пресс-служба Правительства Тверской области