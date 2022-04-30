Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 30 апреля 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 90 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 153 543 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 935 106, в том числе за последние сутки их проведено 2336.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 160 937 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 722 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 388
Конаковский район 12 162
Ржев 8599
Калининский район 6779
Вышневолоцкий городской округ 6380
Торжок 5424
Кимры 4884
Бежецкий район 4166
Бологовский район 3812
Кашинский городской округ 3621
Осташковский городской округ 3522
Старицкий район 3177
Калязинский район 3152
Нелидовский городской округ 3051
Лихославльский район 2953
Максатихинский район 2418
Западнодвинский муниципальный округ 2302
Торопецкий район 2139
Торжокский район 1908
Весьегонский муниципальный округ 1874
Оленинский муниципальный округ 1813
Зубцовский район 1803
Рамешковский район 1800
Кувшиновский район 1735
Селижаровский муниципальный округ 1481
Андреапольский муниципальный округ 1330
Спировский район 1307
Ржевский район 1252
Краснохолмский муниципальный округ 1211
Кесовогорский район 1118
Сонковский район 1080
Кимрский район 1025
ЗАТО Озёрный 989
Фировский район 997
Пеновский муниципальный округ 961
Бельский район 803
Сандовский муниципальный округ 792
Молоковский район 577
Жарковский район 563
Лесной муниципальный округ 555
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области