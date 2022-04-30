Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 30 апреля 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 90 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 153 543 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 935 106, в том числе за последние сутки их проведено 2336.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 160 937 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 722 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 55 388

Конаковский район 12 162

Ржев 8599

Калининский район 6779

Вышневолоцкий городской округ 6380

Торжок 5424

Кимры 4884

Бежецкий район 4166

Бологовский район 3812

Кашинский городской округ 3621

Осташковский городской округ 3522

Старицкий район 3177

Калязинский район 3152

Нелидовский городской округ 3051

Лихославльский район 2953

Максатихинский район 2418

Западнодвинский муниципальный округ 2302

Торопецкий район 2139

Торжокский район 1908

Весьегонский муниципальный округ 1874

Оленинский муниципальный округ 1813

Зубцовский район 1803

Рамешковский район 1800

Кувшиновский район 1735

Селижаровский муниципальный округ 1481

Андреапольский муниципальный округ 1330

Спировский район 1307

Ржевский район 1252

Краснохолмский муниципальный округ 1211

Кесовогорский район 1118

Сонковский район 1080

Кимрский район 1025

ЗАТО Озёрный 989

Фировский район 997

Пеновский муниципальный округ 961

Бельский район 803

Сандовский муниципальный округ 792

Молоковский район 577

Жарковский район 563

Лесной муниципальный округ 555

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области