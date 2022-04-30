Игорь Руденя и Сергей Бачин обсудили реализацию инвестиционных проектов в ОЭЗ «Завидово» Тверской области

29 апреля Губернатор Игорь Руденя провел встречу с председателем совета директоров ООО «ЗАВИДОВО Девелопмент» Сергеем Бачиным. Обсуждался ход реализации туристских и инфраструктурных проектов на территории особой экономической зоны «Завидово» в Конаковском районе.

Игорь Руденя считает – реализация инвестпроектов в Завидово способствует развитию инфраструктуры региона, туристского потенциала Верхневолжья, созданию новых рабочих мест для местных жителей.

Сергей Бачин сообщил, что работы по реализации проекта «Завидово Парк» ведутся в соответствии с графиком. Предусмотрено строительство нескольких гостиниц, яхт-клуба, крытого семейного центра спортивных и водных развлечений, детского парка, парковки. На сегодняшний день завершается подготовка территории для строительства объектов, идет откопка котлована по четырем зданиям и укрепление его стенок, ведутся работы по укреплению берега, энергоснабжению, установке ограждения.

Кроме того, обсуждалась реализация проекта по развитию туристско-рекреационного кластера «Волжское море». Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры в устье реки Шоша стартовало в Тверской области в 2020 году. Стройка разделена на несколько этапов. Предполагается устройство причального сооружения, создание акватории порта, строительство подъездной автомобильной дороги протяженностью

640 метров, которая соединит порт с подъездом к поселку Шоша.

Завершающим этапом проекта станет строительство железной дороги до транспортно-пересадочного узла «Завидово». Таким образом, порт станет частью транспортно-пересадочного узла с инфраструктурой для обслуживания пассажиров, объединяющего автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт.

Также на встрече обсуждалось проведение на территории Тверской области национального туристского форума «Реки России». В этом году форум пройдет в 8-й раз.

Пресс-служба Правительства Тверской области