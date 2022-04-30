Детские фольклорные коллективы из районов Тверской области принимают участие в фестивале «Весна красна»

30 апреля в Твери проходит открытый областной праздник детских фольклорных коллективов «Весна красна». Мероприятие, направленное на сохранение, развитие, популяризацию традиционной народной культуры Верхневолжья, проводит Тверской областной Дом народного творчества совместно с Тверской и Кашинской Епархией.

В областном празднике принимают участие детские фольклорные коллективы из Калининского, Кесовогорского, Бежецкого, Максатихинского, Торжокского районов, Вышневолоцкого, Осташковского, Кашинского городских округов, Лихославльского, Селижаровского муниципальных округов и города Твери.

Для участников организован мастер-класс «Пасхальные песнопения в традиционной культуре», который проводит педагог дополнительного образования из Москвы, выпускница музыкального училища им. Гнесиных и Московского государственного института культуры, хормейстер Марина Рахматуллина. Также в программе праздника пасхальные игры и забавы.

В 13.00 Тверском областном доме народного творчества (адрес: г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д.3) пройдёт праздничный концерт детских фольклорных коллективов.

Пресс-служба Правительства Тверской области