Детские фольклорные коллективы из районов Тверской области принимают участие в фестивале «Весна красна»

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30 апреля в Твери проходит открытый областной праздник детских фольклорных коллективов «Весна красна». Мероприятие, направленное на сохранение, развитие, популяризацию традиционной народной культуры Верхневолжья, проводит Тверской областной Дом народного творчества совместно с Тверской и Кашинской Епархией.
В областном празднике принимают участие детские фольклорные коллективы из Калининского, Кесовогорского, Бежецкого, Максатихинского, Торжокского районов, Вышневолоцкого, Осташковского, Кашинского городских округов, Лихославльского, Селижаровского муниципальных округов и города Твери.
Для участников организован мастер-класс «Пасхальные песнопения в традиционной культуре», который проводит педагог дополнительного образования из Москвы, выпускница музыкального училища им. Гнесиных и Московского государственного института культуры, хормейстер Марина Рахматуллина. Также в программе праздника пасхальные игры и забавы.
В 13.00 Тверском областном доме народного творчества (адрес: г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д.3) пройдёт праздничный концерт детских фольклорных коллективов.
Пресс-служба Правительства Тверской области