Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником

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30 апреля в России отмечается День пожарной охраны. С профессиональным праздником работников и ветеранов службы поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Глава региона подчеркнул: сотрудники ведомства ежедневно находятся на переднем крае борьбы с огненной стихией, проявляя в экстремальных ситуациях высочайшую профессиональную подготовку, сплоченность, выдержку и мужество.
«Мы гордимся тем, что на тверской земле, в городе Осташкове была создана первая добровольная пожарная дружина в Российской Империи. Сегодня сотрудники пожарной охраны Тверской области сохраняют верность долгу, самоотверженно спасают людей, защищают объекты экономики, инфраструктуры, социальной сферы и природных ресурсов», - говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.
Пресс-служба Правительства Тверской области