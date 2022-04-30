Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником

posted by Максим Малахов on сб, 04/30/2022 - 11:18

 

30 апреля в России отмечается День пожарной охраны. С профессиональным праздником работников и ветеранов службы поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: сотрудники ведомства ежедневно  находятся на переднем крае борьбы с огненной стихией, проявляя в экстремальных ситуациях высочайшую профессиональную подготовку, сплоченность, выдержку и мужество.

«Мы гордимся тем, что на тверской земле, в городе Осташкове была создана первая добровольная пожарная дружина в Российской Империи. Сегодня сотрудники пожарной охраны Тверской области сохраняют верность долгу, самоотверженно спасают людей, защищают объекты экономики, инфраструктуры, социальной сферы и природных ресурсов», -  говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области