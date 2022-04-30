30 апреля - День пожарной охраны

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Уважаемые сотрудники и ветераны противопожарной службы
Тверской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем пожарной охраны!
Ежедневно вы находитесь на переднем крае борьбы с огненной стихией, проявляя в экстремальных ситуациях высочайшую профессиональную подготовку, сплоченность, выдержку и мужество.
Мы гордимся тем, что на тверской земле, в городе Осташкове была создана первая добровольная пожарная дружина в Российской Империи.
Сегодня сотрудники противопожарной службы Тверской области сохраняют верность традициям самоотверженного спасения людей, защиты объектов экономики, инфраструктуры, социальной сферы и природных ресурсов.
Благодарю ветеранов и действующих сотрудников противопожарной службы за профессионализм и героизм перед лицом опасности.
Желаю вам крепкого здоровья и новых побед на благо Верхневолжья и всей России!
Губернатор
Тверской области И.М. Руденя
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