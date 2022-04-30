30 апреля - День пожарной охраны







Уважаемые сотрудники и ветераны противопожарной службы

Тверской области!



Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем пожарной охраны!

Ежедневно вы находитесь на переднем крае борьбы с огненной стихией, проявляя в экстремальных ситуациях высочайшую профессиональную подготовку, сплоченность, выдержку и мужество.

Мы гордимся тем, что на тверской земле, в городе Осташкове была создана первая добровольная пожарная дружина в Российской Империи.

Сегодня сотрудники противопожарной службы Тверской области сохраняют верность традициям самоотверженного спасения людей, защиты объектов экономики, инфраструктуры, социальной сферы и природных ресурсов.

Благодарю ветеранов и действующих сотрудников противопожарной службы за профессионализм и героизм перед лицом опасности.

Желаю вам крепкого здоровья и новых побед на благо Верхневолжья и всей России!



Губернатор

Тверской области И.М. Руденя



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Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны!



Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем пожарной охраны!



Работа в экстремальных условиях предъявляет к вам особое требование – умение быстро принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей.

На вашу службу возложены ответственные задачи по профилактике пожаров, спасению людей и имущества при возгораниях, обеспечению безопасных условий их жизнедеятельности, проведению аварийно-спасательных работ. Решая эти задачи, вы изо дня в день проявляете отвагу, самоотверженность, готовность помочь в трудных ситуациях. Вашу работу трудно переоценить, но цена у нее все-таки есть – спасенные человеческие жизни.



От всей души желаем вам доброго здоровья, благополучия, заботы и понимания близких, дальнейших успехов в нелегкой службе и простого человеческого счастья!

С уважением,

депутат Законодательного Собрания Тверской области А.В. Слепышев,

и.о.главы Конаковского района Н.В. Василенко,

председатель Собрания Конаковского района Д.Е. Щурин.