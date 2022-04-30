В праздничные выходные в Тверской области состоится ряд культурных мероприятий

В Тверской области в праздничные дни пройдет ряд культурных событий, зрителями которых приглашают стать всех жителей и гостей Верхневолжья.

30 апреля в Тверской областной универсальной научной библиотеке им.А.М. Горького пройдет пасхальное представление по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. В Тверском областном Доме народного творчества – открытый областной конкурс детских фольклорных коллективов «Весна».

С 1 по 2 мая в архитектурно-этнографическом музее «Василево» в Торжокском районе состоится фестиваль средневековой реконструкции «Новоторжский рубеж». Реконструкторы проведут мастер-классы по стрельбе из лука, росписи по ткани и дереву, кузнечному делу. Для зрителей выступят музыкальные коллективы, будут организованы исторические, ремесленные мастер-классы. Пройдет обучение средневековым танцам.

3 мая на площади перед ДК «Пролетарка» пройдет международный фестиваль песен о российской армии, войне и военных конфликтах «Побратим» памяти Героя России Ильи Касьянова. Будут исполнены песни времен Великой Отечественной войны, а также музыкальные произведения современных композиторов и бардов.

В театре юного зрителя 3 мая будет представлен спектакль по мотивам произведений Ольги Берггольц «Ленинградская мадонна» – история о жизни поэтессы в осажденном Ленинграде, которую считали музой города.

Центральным спортивным событием станет 13-й турнир по хоккею «Кубок Ильи Ковальчука-2022», который стартует 1 мая в Твери на льду спорткомплекса «Юбилейный».

Пресс-служба Правительства Тверской области