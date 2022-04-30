Указом Президента Владимира Путина коллектив Тверского вагонзавода награжден почетным знаком «За успехи в труде»

Президент Владимир Путин подписал Указ о награждении почетным знаком «За успехи в труде» за достигнутые высокие показатели в производственной деятельности коллектив Тверского вагоностроительного завода. Поздравления руководству и сотрудникам предприятия направил Губернатор Игорь Руденя.

«На государственном уровне дана высокая оценка профессионализма работников предприятия, вашего вклада в развитие отечественного транспортного машиностроения, инновационных разработок завода в рамках политики импортозамещения», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона поблагодарил коллектив предприятия за высокопроизводительный труд на благо Верхневолжья и всей Российской Федерации, а также пожелал тверским вагоностроителям достойно продолжать более чем 120-летнюю историю предприятия, оставаться в числе лидеров российской промышленности, достигать всех поставленных целей.

Сегодня Тверской вагоностроительный завод является лидером вагоностроения. ТВЗ (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») – единственное в России предприятие по созданию различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей движения до 200 км/ч.

Высокая квалификация тверских вагоностроителей и техническая оснащенность производства, позволяют предприятию выполнять любые заказы по созданию новых образцов подвижного состава для железных дорог и выходить с ними на российский и зарубежный рынки.

Пресс-служба Правительства Тверской области