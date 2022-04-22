В майские праздники «Транспорт Верхневолжья» в 6 муниципалитетах будет работать по графику выходного дня

В период праздничных дней с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая автобусы «Транспорта Верхневолжья» в Твери, Калининском, Ржевском, Зубцовском, Кимрском и Конаковском районах будут курсировать по графику выходного дня. 4, 5 и 6 мая общественный транспорт в этих районах будет работать по стандартному графику рабочего дня.

В Старицком районе расписание останется без изменений. В будние дни автобусы будут курсировать по графику рабочего дня, в выходные – по графику выходного дня.

Второй этап новой транспортной модели пассажирских перевозок был запущен в Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах в июле 2021 года. В марте 2022 года современные, комфортабельные и безопасные автобусы «Транспорта Верхневолжья» появились в Конаковском районе Тверской области.

В случае возникновения любых вопросов по работе новой транспортной модели пассажирских перевозок, жители могут обратиться на горячую линию «Транспорта Верхневолжья» по телефону 8-800-350-00-99.

Пресс-служба Правительства Тверской области