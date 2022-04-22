В Тверской области запланировано развитие инфраструктуры для реализации инвестпроекта в АПК и проведения фестиваля «Былинный берег»

29 апреля Губернатор Игорь Руденя провел заседание Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям. Рассмотрены проекты генеральных планов сельских поселений, расположенных на территории Конаковского и Кимрского районов.

Документами предусмотрено долгосрочное комплексное развитие поселений, в частности, формирование и модернизация социальной инфраструктуры, сохранение экологического благополучия, а также реализация инвестиционных проектов.

К примеру, в Дмитровогорском сельском поселении Конаковского района предусмотрены строительство школы и спортплощадки в селе Дмитрова Гора, фельдшерско-акушерского пункта в деревне Обухово.

В том числе, речь шла о работе одного из крупнейших в регионе инвесторов – группы компаний «Агропромкомплектация».

Генпланом предусмотрено отнесение участков к землям промышленного и иного назначениядля реконструкции и размещения локальных очистных сооружений, водозабора. Это позволит продолжить реализацию инвестпроекта компании по модернизации предприятия по производству молочной продукции. Проект обсудили на недавней встрече Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор Группы компаний «АгроПромкомплектация» Сергей Новиков.

Заявлены модернизация аппаратного и творожного цехов, строительство цеха сгущения сыворотки, расширение склада, ввод очистных сооружений и энергокомплекса. Это позволит в 2023 году увеличить объемы переработки молока до 480 тонн в сутки, производство творога – до 50 тонн в сутки. Будет создано не менее 60 новых рабочих мест.

На заседании также одобрен проект генплана Фёдоровского сельского поселения Кимрского района. Его принятие позволит развивать рекреационные зоны поселения, инфраструктуру площадки проведения фестиваля «Былинный берег», который является одним из крупнейших фестивалей исторической реконструкции, посвященных эпохе Древней Руси. Событие ежегодно объединяет сотни участников клубов исторической реконструкции со всей России и стран СНГ.



Пресс-служба Правительства Тверской области