В Тверской области в праздничные дни будут работать пункты вакцинации

В Тверской области продолжается вакцинация и ревакцинация жителей против коронавирусной инфекции. В период праздничных дней стационарные кабинеты вакцинации будут работать по следующему графику:

с 30 апреля по 3 мая, с 7 по 10 мая 2022 года – с 9.00 до 15.00, с 4 мая по 6 мая – по графику рабочего дня.

Ситуация с коронавирусной инфекцией стала одной из тем прямого эфира с участие Губернатора Игоря Рудени на телеканале «Россия 24» Тверь 28 апреля.

На данный момент показатель ежесуточной заболеваемости коронавирусом с середины февраля снизился более чем в 17 раз.

В связи со снижением заболеваемости в Тверской области прекращена работа системы дистанционного оформления больничных по телефону горячей линии 122 пациентам с признаками ОРВИ, закрыты 6 центров амбулаторной помощи для взрослого и детского населения, возобновились выезды мобильных медицинских бригад в районы Тверской области.

Медики отмечают – несмотря на снижение заболеваемости сегодня необходимо продолжить вакцинацию и ревакцинацию против COVID-19. Особенно важно привиться пожилым людям.

На сегодняшний день прививку против коронавирусной инфекции сделали более 264 тысяч жителей региона старше 60 лет – это 80,2% от общего числа вакцинированных.

В стационарных кабинетах вакцинация проводится как без записи, так и по предварительной записи. Записаться можно по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов, которые размещены по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

В Тверской области также продолжается вакцинация детей от 12 лет. На данный момент прививку сделали 843 подростка. В Твери иммунизация несовершеннолетних проводится в консультативно-диагностическом центре Детской областной клинической больницы. Вакцинация организована строго по записи, по единому номеру 122.

Пресс-служба Правительства Тверской области