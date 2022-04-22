В Тверской области в праздничные дни усилят меры безопасности

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
В Тверской области в период майских праздников будут усилены меры безопасности. В случае необходимости жителей региона просят обращаться в экстренные службы: телефон Единой службы спасения – «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Телефоны доверия в Твери: ФСБ – (4822) 77-74-41, УМВД – (4822) 32-95-52, МЧС – (4822) 39-99-99.
Вопросы комплексной безопасности в майские праздники были рассмотрены 29 апреля на селекторном совещании с главами муниципальных образований под председательством Губернатора Игоря Рудени.
Глава региона подчеркнул: ключевая задача органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, экстренных служб – обеспечить эффективную, слаженную работу, чтобы праздничные и выходные дни прошли без происшествий.
Пресс-служба Правительства Тверской области