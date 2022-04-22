Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципалитетов по обеспечению комплексной безопасности в период праздников

29 апреля Губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципальных образований Тверской области. Были рассмотрены вопросы комплексной безопасности в период майских праздников.

«В предстоящие выходные дни ожидается существенное увеличение потока гостей в наш регион, массовый выезд граждан на дачные участки, на природу, поэтому мы должны четко осознавать свою ответственность за организацию майских праздников на территории Верхневолжья. Необходимо приложить все усилия для обеспечения комплексной безопасности населения и территорий Тверской области», – сказал Игорь Руденя.

Особое внимание во время майских праздников будет уделено профилактике пожаров. Группировка Главного управления МЧС по Тверской области будет нести дежурство в усиленном составе. На круглосуточное дежурство переведут личный состав добровольных пожарных команд.

Губернатор поручил главам муниципальных образований обеспечить полную готовность техники для тушения возгораний, мобилизовать все силы и организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц, а также лично выезжать на место и принимать все меры для оперативной ликвидации нештатных ситуаций.

Кроме того, перед главами стоят задачи по обеспечению ежедневного патрулирования мест массового отдыха, водных объектов, садовых товариществ и дачных кооперативов, прилегающих к лесам, информированию граждан о недопустимости палов сухой травы, сжигания растительности и мусора, разведения костров в лесных массивах и рядом с жилыми домами.

Напомним, тема профилактики возникновения пожаров обсуждалась в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 28 апреля. Игорь Руденя призвал всех жителей и гостей Верхневолжья ответственно подойти к соблюдению противопожарной безопасности в праздники.

Также в ходе селекторного совещания Игорь Руденя обратил особое внимание на необходимость профилактики правонарушений и происшествий с участием несовершеннолетних. Главам поручено провести работу с родителями, чтобы обеспечить безопасность детей, не допускать их самостоятельного нахождения на водных объектах, игр с огнём.

Еще одна стратегическая задача - обеспечение мер по предотвращению употребления и распространения наркотиков на территории региона.

«Важно заниматься профилактикой. Только совместными усилиями можно обеспечить защиту подрастающего поколения от этой опасности», – обозначил Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области