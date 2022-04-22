Выставка работ народного художника РФ Людмилы Юга «Без памяти о прошлом нет будущего» открылась 28 апреля в Бежецком мемориально-литературном и краеведческом музее

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«Людмила Юга – один из самых востребованных и уважаемых мастеров в Тверской области. Самобытные, насыщенные глубоким смыслом работы художника получили заслуженное признание среди профессионалов и ценителей искусства», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Значительное место в творчестве Людмилы Юга занимает тема отечественной истории. На выставке будут представлены серии работ о житии тверских святых - Михаила Тверского, Александра Невского.

Также на экспозиции можно будет увидеть триптих «…ибо не ведали, что творили». Краснохолмский монастырь» из проекта «Покаяние». Он посвящён Николаевскому Краснохолмскому Антониевому монастырю, разрушенному в советское время.

Людмила Юга - художник-график, живописец, книжный иллюстратор, участник многочисленных областных, всероссийских, международных выставок и конкурсов. Работает в технике офорта, монотипии, акварели, масляной живописи. Произведения автора хранятся в музейных и частных собраниях как в России, так и за рубежом.

Выставка будет работать до 30 июня 2022 года. Подробную информацию можно узнать по телефону +7 (919) 062-13-51.

Пресс-служба Правительства Тверской области