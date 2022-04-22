Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 29 апреля 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 91 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 153 412 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 932 770, в том числе за последние сутки их проведено 1384.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 160 847 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 721 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 363
Конаковский район 12 157
Ржев 8593
Калининский район 6774
Вышневолоцкий городской округ 6377
Торжок 5419
Кимры 4882
Бежецкий район 4162
Бологовский район 3811
Кашинский городской округ 3617
Осташковский городской округ 3518
Старицкий район 3175
Калязинский район 3151
Нелидовский городской округ 3049
Лихославльский район 2952
Максатихинский район 2414
Западнодвинский муниципальный округ 2302
Торопецкий район 2136
Торжокский район 1908
Весьегонский муниципальный округ 1874
Оленинский муниципальный округ 1813
Зубцовский район 1803
Рамешковский район 1799
Кувшиновский район 1735
Селижаровский муниципальный округ 1481
Андреапольский муниципальный округ 1328
Спировский район 1306
Ржевский район 1252
Краснохолмский муниципальный округ 1210
Кесовогорский район 1118
Сонковский район 1078
Кимрский район 1023
ЗАТО Озёрный 989
Фировский район 997
Пеновский муниципальный округ 961
Бельский район 803
Сандовский муниципальный округ 790
Молоковский район 577
Жарковский район 563
Лесной муниципальный округ 553
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области