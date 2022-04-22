Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 29 апреля 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 91 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 153 412 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 932 770, в том числе за последние сутки их проведено 1384.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 160 847 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 721 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 55 363

Конаковский район 12 157

Ржев 8593

Калининский район 6774

Вышневолоцкий городской округ 6377

Торжок 5419

Кимры 4882

Бежецкий район 4162

Бологовский район 3811

Кашинский городской округ 3617

Осташковский городской округ 3518

Старицкий район 3175

Калязинский район 3151

Нелидовский городской округ 3049

Лихославльский район 2952

Максатихинский район 2414

Западнодвинский муниципальный округ 2302

Торопецкий район 2136

Торжокский район 1908

Весьегонский муниципальный округ 1874

Оленинский муниципальный округ 1813

Зубцовский район 1803

Рамешковский район 1799

Кувшиновский район 1735

Селижаровский муниципальный округ 1481

Андреапольский муниципальный округ 1328

Спировский район 1306

Ржевский район 1252

Краснохолмский муниципальный округ 1210

Кесовогорский район 1118

Сонковский район 1078

Кимрский район 1023

ЗАТО Озёрный 989

Фировский район 997

Пеновский муниципальный округ 961

Бельский район 803

Сандовский муниципальный округ 790

Молоковский район 577

Жарковский район 563

Лесной муниципальный округ 553

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области