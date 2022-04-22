Более 600 километров дорог планируют отремонтировать в Тверской области в 2022 году

В ближайшие три года, с 2022-го по 2024-ый, в регионе планируется привести в нормативное состояние порядка 2,5 тыс. км региональных и местных дорог. Тема обсуждалась в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 28 апреля с участием Губернатора Игоря Рудени.

«В этом году объемы финансирования существенно увеличены. Будет отремонтировано более 600 км. Идет строительство и ремонт мостов. После майских праздников начнется масштабная работа по региональной программе ремонта дорог. Кроме того, начинаем проект по дороге от М-9 до Ржева. Это также наши вылетные магистрали – шоссе на Кимры, Бежецк и Старицу. Будут вовлечены крупные муниципалитеты. Приняли решение, что все трассы, которые проходят через районные центры, будут переданы для ремонта в областной дорожный фонд», – сказал Игорь Руденя.

По сравнению с 2021 годом в 2,5 раза будет увеличена протяженность отремонтированных мостов и путепроводов. Также планируется отремонтировать свыше 90 тыс.кв. метров дворовых территорий и 22 тыс. кв. метров тротуаров.

Приоритеты программы дорожных работ – трассы, обеспечивающие реализацию инвестиционного потенциала региона, доступность учреждений здравоохранения и образования, а также туристические маршруты.

Продолжится реализация проекта по созданию западной хорды, которая свяжет все федеральные трассы и повысит транспортную доступность истока Волги, озера Селигер.

Кроме того, в текущем году завершится ремонт участков трассы Тверь – Бежецк – Весьегонск, продолжатся работы по приведению в нормативное состояние трасс от Старицы до границы с Московской областью, от Рамешек до Максатихи, от Вышнего Волочка до Сонково.

Также в этом году будет продолжен ремонт дороги Вышний Волочёк – Бежецк – Сонково. В 2020-2021 году было приведено в нормативное состояние 27 км этой магистрали. В этом году работы продолжатся. Всего к 2025 году планируется отремонтировать 110 км дороги.

На объекте предусмотрено устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия, обустройство остановок общественного транспорта, а также комплекс мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

Эта дорога связывает между собой 5 муниципальных образований, по ней проходят школьные и туристические маршруты.



Пресс-служба Правительства Тверской области