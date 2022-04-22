43 семьи из Тверской области принимают участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года 2022».

В Тверской области завершается региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года 2022». За звание лучших борются 43 семьи. Наибольшее количество участников на этот раз представили Лихославльский муниципальный округ, Конаковский и Ржевский районы.

«Семья – это основа государства и главная ценность в нашей жизни. Именно здесь формируется мировоззрение каждого человека, передаются из поколения в поколение традиции нашего народа», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Самой представительной стала номинация «Семья-хранитель традиций» - 13 семей. 12 участников в номинации «Сельская семья», 9 – в номинации «Многодетная семья», 7 – «Молодая семья», 2 - «Золотая семья».

Сейчас члены жюри изучают предоставленные на конкурс материалы. Имена победителей объявят на областном торжественном мероприятии, посвященном Дню семьи, который традиционно отмечается 15 мая.

Все семьи-победители областного этапа конкурса получат по 100 тысяч рублей. Региональные лидеры продолжат участие на общероссийском этапе, победителей которого будут чествовать в конце года. Истории лучших семей войдут в почетную книгу «Семья года. Россия. 2022 год».

Проводит Всероссийский конкурс Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в партнерстве с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

На протяжении нескольких лет представители Тверской области становятся лучшими на всероссийском конкурсе. В 2017 году победителем в номинации «Сельская семья» стала семья Боруленковых из Нелидово Тверской области. В 2018 году – семья Пажетновых из Торопецкого района в номинации «Золотая семья России». В 2019 году – семья Молчановых из Твери в номинации «Многодетная семья», в 2020 году - семья Акимкиных из Калининского района в номинации «Многодетная семья» и семья Киричук из Вышнего Волочка в номинации «Семья – хранитель традиций». В 2021 году среди лучших в номинации «Молодая семья» была названа семья Снежковых из Лихославля.

Пресс-служба Правительства Тверской области