НАС ПРИНЯЛИ В «ЮНАРМИЮ»!

22 апреля в Комсомольском сквере г. Конаково в ряды местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» приняли новых мальчишек и девчонок. Эти школьники в течение последнего года активно участвовали в патриотических мероприятиях. Цель «Юнармии» - сохранение и приумножение патриотических традиций. Ежегодно ее членами становятся тысячи юных россиян.

В торжественной обстановке учащиеся школ дали торжественную клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству. Настоящих патриотов приветствовали исполняющий обязанности заместителя главы администрации Конаковского района по социальной политике Михаил КОЖЕХОВ, временно исполняющий полномочия главы города Конаково Дмитрий КОЛУПАНСКИЙ, военный комиссар города Конаково и Конаковского района Юрий НЕГОВОРА, Благочинный церковного округа Конаковского района протоиерей Пётр ДУБЯГО и заведующая отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Александра ФЕДОТОВА.

Затем зазвучали слова присяги:

- Я, вступая в ряды «Юнармии», перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству, соблюдать устав «Юнармии», быть честным юнармейцем. Следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России. С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца. Клянусь! Клянусь! Клянусь!...

Новые члены «Юнармии» поделились своими впечатлениями.

Лиза Шаркунова, 14 лет, юнармеец отряда «Иволга»:

- Я давно слышала об этом движении, а потом узнала, что туда ходят мои друзья и решила прийти с ними за компанию. Сборы проходили в молодежном центре «Иволга» по субботам. Мне очень понравилось, там я узнала много нового. Решила вступить в «Юнармию», чтобы быть вместе с единомышленниками. И форма у них очень красивая...

Даниил Дроздов, 14 лет, юнармеец отряда «Иволга»:

- Я пришёл в «Юнармию», потому что это патриотическое движение воспитывает в молодёжи любовь к Родине. Мне очень нравится быть частичкой этого огромного движения. Ведь участвуя в митингах и различных акциях, я не только развиваю свой патриотизм, но и помогаю другим людям узнать историю своей страны и полюбить её.

Лена Карпова, 10 лет, юнармеец отряда «Иволгуши»:

- Я уже несколько лет участвую в субботниках и акции «Георгиевская ленточка». В прошлом году узнала от мамы, что будет набор в «Юнармию», и решила, что хочу стать юнармейцем. С первого класса нам говорили, что мы должны заботиться о своей стране и быть патриотами своей Родины. В «Иволге» на занятиях нам рассказывают о подвигах, которые совершили наши земляки во время войны. Ещё мы занимаемся строевой, а совсем скоро начнём учиться разбирать автомат. Мне очень нравится быть юнармейцем!

Всего торжественную присягу в Комсомольском сквере у братского воинского захоронения погибших в Великую Отечественную войну приняли 53 школьника. Это два отряда из центра молодежной политики «Иволга»: старший так и называется – «Иволга», в нем 20 человек, и младший отряд «Иволгуши», в нем 16 человек. Также это отряд «Феррум» из школы № 2 поселка Новозавидовский в количестве 10 человек и 7 человек из отряда «Ловкие» из средней школы № 7 г. Конаково.

Ирина КАРПОВА,

Максим МАЛАХОВ.