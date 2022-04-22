1 мая – Праздник Весны и Труда

Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

В нашей стране уважение к человеку труда является одной из ключевых духовно-нравственных ценностей. Праздник Первомая объединяет людей разных профессий и поколений, всех, кто работает на благо родного края и всего нашего Отечества. Верхневолжье славится трудовыми традициями, династиями и коллективами. И сегодня жители Тверской области с честью продолжают выдающиеся традиции, заложенные многими поколениями профессионалов своего дела.

Мы гордимся нашими тружениками в промышленности и сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании, транспорте и торговле, во всех отраслях экономики и социальной сферы. Благодарю представителей трудовых коллективов, профсоюзных и общественных организаций, всех, кто вносит свой вклад в социально-экономическое развитие Тверской области и всей России. Особые слова благодарности – нашим ветеранам, у которых мы учимся добросовестному отношению к своему делу.

Желаю всем новых успехов в труде, здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Дорогие земляки!

Праздник Первомая каждый год приходит в наши дома как яркая и радостная примета долгожданной весны. Как день солидарности всех, кто своим честным трудом и талантом способствует развитию России.

Сегодня каждый шаг нашей родной Тверской области в социально-экономическом развитии, каждое наше общее достижение обеспечиваются самоотверженным трудом в промышленности, сельском хозяйстве, в больницах, в школьных классах и аудиториях. Дружно выйдя на традиционные субботники, мы с вами сделали наши города и села чистыми и благоустроенными. В день Первомая мы по традиции выражаем признательность ветеранам труда. Дорогие товарищи! Ваши трудолюбие, ответственность, верность своим идеалам всегда будут нестареющим примером.

Примите пожелания весеннего настроения, осуществления всех добрых помыслов и начинаний! Пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству, приносит радость, уважение и благополучие. С Первомаем!

Председатель Законодательного собрания Тверской области С.А. Голубев.

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Дорогие земляки!

Примите самые тёплые поздравления с наступающим 1 мая - Праздником Весны и Труда! Как бы ни менялось во времени его название, но он остаётся для нас светлым праздником весны и труда. Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. Жители Конаковского района всегда умели работать на благо общего дела и своими руками делают наш район ещё более привлекательным и комфортным.Весна и труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот праздник по-прежнему олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует единство и сплочённость всех созидательных сил, объединённых общим стремлением к миру, стабильности, благополучию, счастью и устойчивому развитию страны.

Желаем всем мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и доброго весеннего настроения.

С уважением, депутат ЗС Тверской области

А.В.Слепышев, и.о.главы Конаковского района

Н.В.Василенко, председатель Собрания

Конаковского района Д.Е.Щурин.