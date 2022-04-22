МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

СМОТР САНИТАРНЫХ ПОСТОВ

В Конаковском районе на базе Конаковской школы № 8 прошли соревнования школьных санитарных постов.

В соревнованиях участвовали 12 команд 6 - 8 классов из 12 школ района, всего 48 участников.

Программа включала 7 этапов и 2 конкурса. По сумме балов на всех этапах соревнований победителями стали:

I место - команда средней школы №1 поселка Редкино,

II место - команда средней школы №8 города Конаково,

III место – команда средней школы №1 города Конаково им. Дениса Стребина.

Лучшими санитарными постами стали:

- на 1 этапе «Оснащение санитарного поста» - школа №2 города Конаково;

- на 2 этапе «Оказание первой медицинской помощи при травмах, несчастных случаях и внезапных заболеваниях. Транспортировка больных и пострадавших» - школа поселка Козлово;

- на 3 этапе «Уход за больными на дому» - школа села Селихово;

- на 4 этапе «Личная и общественная гигиена. Инфекционные и особо опасные инфекционные заболевания, наркомания. Меры их предупреждения» - гимназия № 5 города Конаково;

- на 5 этапе «Лекарственные растения и их применение» - школа села Завидово;

- на 6 этапе «История Красного Креста» - школа № 2 поселка Новозавидовский;

- на 7 этапе «Правила дорожного движения. Оказание первой помощи пострадавшему при дорожно-транспортном происшествии» - школа деревни Вахонино.

Победителями конкурса санитарных бюллетеней стали:

- 1 место - школа № 2 города Конаково;

- 2 место - школа села Завидово;

- 3 место - школа села Городня.

В творческом конкурсе определены лучшие сувениры у команд гимназии № 5 города Конаково, школы № 2 поселка Новозавидовский, школы № 8 города Конаково и деревни Ручьи.

Команды - победители школьных санитарных постов награждены кубками, грамотами.

ПИСЬМА СОЛДАТАМ ОТ ШКОЛЬНИКОВ

Школьники Селиховской школы написали более сотни писем в адрес военных, выполняющих специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации на территории Украины.

В своих посланиях ребята рассказали о себе, о своих планах и мечтах, о школьной жизни. Но особенно трогательно школьники выразили свое отношение к военной службе и роли солдат срочной службы в борьбе с нацизмом.

- У нас даже не возникало сомнения в поддержке акции. Маленький человек может выразить свою поддержку воинам, тем, кто защищает слабых, мирных людей, передать своё тепло чем? Рисунком, письмом, простыми словами. Дети они добрые, искренние, и их слова звучат по-особому. Когда ребёнок говорит «возвращайтесь скорее с миром», «мы вас ждём», это не может не тронуть. Это даёт силу и желание скорее исполнить долг. Их нельзя подвести. Это мероприятие оставляет след в сердце каждого, не оставляет сомнения, что мы обязательно скоро победим и наши мальчишки, мужчины скоро будут дома, - рассказала заместитель директора по воспитательной работе Елена Степаненко. – Мы очень верим и надеемся, что российским военнослужащим будет приятно читать эти по-детски теплые, но в то же время довольно серьезные письма.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ

В 2022 году дети могут отдохнуть в загородных лагерях, лагерях с дневным пребыванием, принять участие в палаточных сборах. Несовершеннолетние дети (старше 14 лет) могут быть трудоустроены.

Если вы хотите направить ребенка на отдых в загородный лагерь Тверской области, вы имеете возможность:

- обратиться в администрацию образовательного учреждения, в котором обучается ваш ребенок;

- обратиться к своему работодателю с заявлением о предоставлении путевки в загородный лагерь;

- найти самостоятельно на сайте управления образования г. Твери http://www. obraz.tver.ru информацию о загородных лагерях Тверской области, куда можно направить ребенка на отдых (для сотрудников бюджетных организаций - с возмещением затрат на приобретение путевки из средств бюджета Конаковского района за счет субсидии из областного фонда софинансирования).

При оформлении путевки через работодателя он заключает договор с загородным лагерем Тверской области на приобретение путевки с частичной оплатой ее стоимости и для возмещения стоимости путевки в соответствии с нормативом обращается в администрацию образовательного учреждения, в котором обучаются дети, закупает в лагере путевку, при необходимости доплатив средства за стоимость путевки, и выдает ее родителю.

В целях повышения качества и доступности услуг в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время администрацией города Твери разработан портал по получению услуги отдыха и оздоровления детей с функцией обратной связи с потребителем.

Для самостоятельного заказа и получения путевки в загородный лагерь Тверской области вам необходимо:

1. Перейти на портал предоставления услуги: leto.tver.ru.

2. Создать учетную запись, оформить заявление о предоставлении путевки в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный лагерь (далее – загородный лагерь) с приложением справки из общеобразовательного учреждения, подтверждающей факт обучения ребенка в данной организации; для сотрудников бюджетных организаций – необходимо приложить справку с места работы родителя (законного представителя) ребенка.

3. Получить подтверждение регистрации заявления, направленного на ваш адрес электронной почты.

4. Сотрудникам бюджетных организаций необходимо получить в администрации образовательного учреждения «Гарантийное письмо», которым образовательное учреждение гарантирует перечисление целевых денежных средств из бюджета Конаковского района за счет средств субсидии из областного бюджета Тверской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Тверской области на организацию отдыха детей в каникулярное время. Чтобы получить «Гарантийное письмо», вам необходимо предоставить следующие документы:

- заявление на имя директора общеобразовательного учреждения, в котором учится ваш ребенок;

- оригинал справки с места работы родителя (законного представителя) - для работников бюджетных организаций;

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);

- копию свидетельства о рождении (документа, удостоверяющего личность) ребенка.

5. Сотрудникам бюджетных организаций необходимо предоставить «Гарантийное письмо» в управление образования г. Твери (г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 28) и получить квитанцию об оплате услуги, направленную на ваш адрес электронной почты, или распечатать в личном кабинете на портале.

6. Оплатить услугу (путевку) в течение 10 рабочих дней.

7. Получить уведомление о дате выдачи путевки в загородный лагерь, направленное на адрес вашей электронной почты.

Выдача путевок в загородные лагеря осуществляется в управлении образования г. Твери специалистом управления при предъявлении оригинала справки с места учебы ребенка, справки с места работы родителя (законного представителя) (для сотрудников бюджетных организаций, финансируемых из бюджетов различных уровней).

Вопросы, касающиеся порядка получения путевки в загородный лагерь, можно направлять в управление образования г. Твери в форме электронного документа по адресу электронной почты (e-mail): leto@adm.tver.ru

Если вы выбрали для вашего ребенка отдых в лагере с дневным пребыванием детей, вам необходимо подать заявление в администрацию учреждения, где учится ваш ребенок, или в администрацию учреждения дополнительного образования, при котором будет открыт лагерь с дневным пребыванием детей, информацию можно найти на сайте управления образования Конаковского района htt://www.uob-konakovo.ru

Палаточные сборы будут организованы при МКУ ЦМП «Иволга», узнать нужную информацию можно, позвонив по телефонам +7 (48242) 3-76-97, +7 919 050-13-77.

Для трудоустройства несовершеннолетних детей (старше 14 лет) можно уже сейчас обратиться в ГКУ ТО «ЦЗН» Конаковского района или в образовательное учреждение.

Подготовлено пресс-службой

администрации Конаковского района.