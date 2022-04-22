44 ГОДА ЗА РУЛЕМ

В одном из прошлых номеров мы опубликовали статью «Лучшее, что случилось с городским транспортом». И это, конечно же, синие автобусы «Транспорта Верхневолжья». Наш корреспондент Людмила Кикало в начале марта протестировала новые городские автобусы и отметила их удобство и функциональность. Низкопольные современные автобусы, четкое расписание, льготный проезд на всех маршрутах, транспортная доступность отдаленных регионов. Удобство - транспортная карта «Волга» и экономия на проезде за счет абонементов, удобное мобильное приложение.

За первые три месяца 2022 года в автобусах «Транспорта Верхневолжья» пассажиры совершили более 24,4 миллиона поездок, из которых около 4 миллионов приходится на льготников и более 444 тысяч – на школьников. В г. Конаково новые синие автобусы перевезли за этот период 133 тысячи пассажиров.

На всех маршрутах новой транспортной модели в Тверской области действует льготный проезд. Для учащихся предусмотрен школьный абонемент.

За первый квартал 2022 года «Верхневолжское АТП» приняло на работу 113 водителей. Все сотрудники трудоустроены по ТК РФ, получают полный социальный пакет, имеют оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обследование. На сегодняшний день общая численность сотрудников предприятия составляет 1465 человек.

Наш корреспондент побывала на предприятии «Верхневожское АТП», а вернее, в его Конаковском филиале, чтобы наглядно увидеть условия работы водителей и пообщаться с ними. Предприятие находится на территории бывшего НИС «Иваньковское водохранилище».

Территория просторная, с пропускным пунктом, с тёплым ангаром, стоянкой для транспорта и административным зданием.

Здесь мы встретили водителя «Верхневолжского АТП», который работает с самого открытия филиала в г. Конаково. Он местный, его зовут Леонтий Валентинович Лосев. Наш корреспондент пообщалась с ним и задала вопросы.

- Леонтий Валентинович, как начинается утренняя смена водителя?

- Сначала показываю водительское удостоверение диспетчеру, которая отправляет на медкомиссию, в отдельный кабинет, где у нас находится все необходимое медицинское оборудование. Оно компьютеризировано, все данные появляются на экране - врач может находиться удаленно. Дальше ввожу на экране свой табельный номер и совершаю все необходимые манипуляции. На экране появляются все мои данные, и медик по видеонаблюдению принимает решение о допуске на рабочее место. Затем беру полученный документ, прикрепляю его на путевой лист и иду к подготовленному автобусу. Отмечу, что телемедицина запущена в Конакове впервые.

Транспорт убирают мойщики, не водитель, ремонтируют механики. Водитель в подготовке автобуса к работе не участвует.

Механик должен осмотреть автобус и поставить свою отметку в путевой лист. Вечером он также осматривает автобус при въезде на парковку.

- Какой ваш водительский стаж на автобусах? Как вы считаете, какими навыками и качествами, кроме водительского стажа, должен обладать водитель автобуса, ведь это непростая профессия и очень ответственная? Вы отвечаете за жизни большого количества людей.

- С 1988 года я работал на автобусах Конаковского АТП. Это 33 года. Последние годы у меня был маршрут на Тверь. А права у меня с 1978 года, уже в армии я служил водителем. В Конаковском АТП у меня были прекрасные наставники - Анатолий Алексеевич Смирнов, его уже нет с нами, и Иван Дмитриевич Сведенюк. Иван Дмитриевич обучал меня работе на экскурсионном автобусе «Турист». Мы ездили по «Золотому кольцу», в Прибалтику, Санкт-Петербург.

Я новых водителей так же обучаю: «Ты должен так вести автобус, чтобы пассажиры не почувствовали, если ты затормозил».

Профессия водителя автобуса сейчас очень дефицитная, в наше время по пальцам можно пересчитать, у кого в городе категория вождения «Д». Заработки хорошие, но найти специалистов трудно. Профессия ответственная, и нужно соблюдать график, всё по расписанию, по минутам.

Какие качества нужно иметь? Главное, терпение. Попадаются капризные пассажиры, нужно уметь сглаживать конфликты. Например, некоторые люди требуют остановить там, где нет остановки. Если пассажирам нужна какая-то остановка, а ее нет, нужно обращаться к руководству, они решают эти вопросы.

- Как пришли в «Верхневолжское АТП»?

- Увидел объявление и пришёл на собеседование узнать, какие условия. Из Конаковского АТП вместе со мной пришли 8 человек, я устроился сюда с конца февраля. До 3 марта перегоняли автобусы из Твери, обустраивали территорию, а с 3 марта вышли на маршруты.

- На каком маршруте работаете сейчас? Что вам нравится в компании «Верхневолжское АТП», а что нет?

- На пригородном маршруте «Конаково - Завидово». Нравится всё, отношения в коллективе, ведь мы, местные, все давно вместе работаем, новенькие тоже стараются влиться в коллектив, отношение начальства, условия работы, заработная плата. Минусов пока нет.

- А какими приборами оборудованы эти синие автобусы «ПАЗ»?

- Стоит навигатор, который показывает всё: и время, и остановки, очень удобная касса - нажал, сразу высвечивается стоимость проезда, не нужно ничего набирать. Автобусы очень теплые, мы начинали работать, когда еще морозы были, летом будет тоже комфортная температура, автобусы оборудованы кондиционерами. Видеонаблюдение есть, я вижу на 8 камерах все, что в салоне и вокруг автобуса. В салоне есть экран, на котором пассажирам видны все остановки, очень удобна громкая связь, остановки все объявляются.

- Ваш режим работы?

- Мы работаем по 12 часов, режим два через два. Отдыхаем после каждого рейса по часу.

- Чем занимаетесь в выходные, как отдыхаете?

- У нас с женой две взрослые дочери, одна бухгалтер в г. Железнодорожный Московской области, вторая – Почётный хореограф России в Санкт-Петербурге, двое внуков. Поэтому часто ездим к детям, в два города. Любим путешествовать по России, два года подряд с дочерью и внуками ездили в Крым, в прошлом году – на теплоходе в Ярославль, также любим рыбачить и отдыхать с палатками на Волге.

- Спасибо, и хороших дорог и пассажиров на вашем пути!

Подготовила

Людмила КИКАЛО.

Фото автора.