«СЕВЕРЯНОЧКА» В КАШИНЕ

posted by admin on пт, 04/29/2022 - 09:05


В вербное воскресенье в Кашине прошла пасхальная ярмарка творчества, которую подготовил городской Дом  культуры. На этот праздник был приглашен коллектив ансамбля  песни ветеранов Кольской АЭС «Северяночка». 
В зале была организована выставка-продажа изделий ручной работы из различных материалов: дерева, тканей, ниток, а также пряники и мыло ручной работы с пасхальной символикой.
Открыл это праздничное мероприятие глава  Кашинского городского округа Герман Баландин. Он пожелал хорошо отдохнуть и поблагодарил участников выставки  за их творчество. А затем детский образцовый самодеятельный фольклорный ансамбль  «Барынька» исполнял свои музыкальные номера  задорно и весело в ярких костюмах.
После их выступления  ведущая  познакомила с  конаковским ансамблем «Северяночка,  представила руководителя Елену Кривошееву, музыкального руководителя Виктора Воробьева и  директора районного ДК «Современник» Наталью Сергееву. В своих красивых костюмах «Багряница» ансамбль сразу завладел вниманием публики. Песни  «Эх, гармошечка, играй», «Под окном черемуха колышется», «Когда б имел златые горы» очень мелодичные и знакомы многим, вызвали бурю аплодисментов.
Очень  тепло  встретили дуэт Л. Григорьевой и В. Воробьева  с песней «Две подушки горкой», а также сольный номер Л. Григорьевой – песню «Кружева». Коллектив ансамбля был награжден Почетной грамотой. 
Необычным и интересным было выступление пинежской писательницы Анны Мулиин - она автор афоризмов, сказок и двух книг «Жизнь и приключения сородичей Иоанна Кронштадского» и «Песнь слов», эти книги можно было приобрести.  Быть в Кашине в первый раз и не посетить музей каши - такого просто не могло быть! Поэтому заранее было согласовано его посещение. Этот музей частный, он вошел в число  победителей конкурса проектов «Социальный предприниматель-2019». Кашин называют «городом русского сердца» из-за того, что река Кашинка, петляя по городу, образует силуэт сердца.  Об этом нам рассказали в музее, а также угостили вкусным полезным  квасом. Много интересного мы услышали об истории Кашина, а также про крупы, их обработку и пользу, старинные рецепты каш. Посмотрели утварь, собранную в музее: чугуны, ложки, плошки, крупяное колесо. Всех угостили полбяной кашей и травяным чаем по рецептам 19 века.
Побывали  мы в Вознесенском кафедральном соборе, где находятся мощи святой Анны Кашинской. Он поразил нас своими размерами, наверное, это самый большой собор в Тверской области. Вот такой насыщенный был день.
Татьяна БОКОВА,
заместитель председателя Конаковского районного совета ветеранов.

 

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