«СЕВЕРЯНОЧКА» В КАШИНЕ



В вербное воскресенье в Кашине прошла пасхальная ярмарка творчества, которую подготовил городской Дом культуры. На этот праздник был приглашен коллектив ансамбля песни ветеранов Кольской АЭС «Северяночка».

В зале была организована выставка-продажа изделий ручной работы из различных материалов: дерева, тканей, ниток, а также пряники и мыло ручной работы с пасхальной символикой.

Открыл это праздничное мероприятие глава Кашинского городского округа Герман Баландин. Он пожелал хорошо отдохнуть и поблагодарил участников выставки за их творчество. А затем детский образцовый самодеятельный фольклорный ансамбль «Барынька» исполнял свои музыкальные номера задорно и весело в ярких костюмах.

После их выступления ведущая познакомила с конаковским ансамблем «Северяночка, представила руководителя Елену Кривошееву, музыкального руководителя Виктора Воробьева и директора районного ДК «Современник» Наталью Сергееву. В своих красивых костюмах «Багряница» ансамбль сразу завладел вниманием публики. Песни «Эх, гармошечка, играй», «Под окном черемуха колышется», «Когда б имел златые горы» очень мелодичные и знакомы многим, вызвали бурю аплодисментов.

Очень тепло встретили дуэт Л. Григорьевой и В. Воробьева с песней «Две подушки горкой», а также сольный номер Л. Григорьевой – песню «Кружева». Коллектив ансамбля был награжден Почетной грамотой.

Необычным и интересным было выступление пинежской писательницы Анны Мулиин - она автор афоризмов, сказок и двух книг «Жизнь и приключения сородичей Иоанна Кронштадского» и «Песнь слов», эти книги можно было приобрести. Быть в Кашине в первый раз и не посетить музей каши - такого просто не могло быть! Поэтому заранее было согласовано его посещение. Этот музей частный, он вошел в число победителей конкурса проектов «Социальный предприниматель-2019». Кашин называют «городом русского сердца» из-за того, что река Кашинка, петляя по городу, образует силуэт сердца. Об этом нам рассказали в музее, а также угостили вкусным полезным квасом. Много интересного мы услышали об истории Кашина, а также про крупы, их обработку и пользу, старинные рецепты каш. Посмотрели утварь, собранную в музее: чугуны, ложки, плошки, крупяное колесо. Всех угостили полбяной кашей и травяным чаем по рецептам 19 века.

Побывали мы в Вознесенском кафедральном соборе, где находятся мощи святой Анны Кашинской. Он поразил нас своими размерами, наверное, это самый большой собор в Тверской области. Вот такой насыщенный был день.

Татьяна БОКОВА,

заместитель председателя Конаковского районного совета ветеранов.