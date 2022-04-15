В Тверской области в 2022 году будет реализовано 40 проектов школьных инициатив

В 2022 году в 24 муниципальных образованиях Тверской области будут реализованы проекты по поддержке школьных инициатив. На эти цели направлено более 9,2 млн рублей. Решение принято на заседании Правительства Тверской области, которое 28 апреля состоялось под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Целью программы является не только реализация важных проектов, но и формирование у подрастающего поколения со школьной скамьи основ грамотного и ответственного финансового поведения, вовлечение учащихся в решение вопросов жизни школы», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Победителями конкурсного отбора стали 40 проектов из разных уголков региона - городов Кимры, Ржев, Тверь, Торжок, Вышневолоцкого, Кашинского, Нелидовского, Осташковского, Удомельского городских округов, Андреапольского, Весьегонского, Западнодвинского, Краснохолмского, Лесного, Лихославльского, Молоковского, Оленинского, Пеновского, Рамешковского, Сандовского, Селижаровского, Спировского муниципальных округов, ЗАТО Озерный, ЗАТО Солнечный.

В частности поддержку получит школа №43 Твери, где планируется ремонт помещения, приобретение оборудования и реактивов для лаборатории. В школе №52 Твери запланировано обновление теплицы, ремонт вспомогательных помещений. В андреапольской школе №3 отремонтируют помещение читального зала, закупят мебель и оргтехнику. Реализацию проектов планируется завершить до 1 августа 2022 года.

В 2021 году Вышневолоцкий городской округ Тверской области стал пилотной площадкой для проекта по поддержке школьных инициатив. Идеи ребят по обустройству образовательных учреждений и пришкольных территорий были реализованы в гимназии №2, школе в поселке Горняк, школе №19. На эти цели было направлено более 1,5 млн рублей, из которых более 700 тыс. рублей - средства областного бюджета.

Пресс-служба Правительства Тверской области