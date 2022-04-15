В Нелидовском колледже открылась швейная учебно-производственная мастерская

На базе Нелидовского колледжа открылась учебно-производственная мастерская по профессии швея. Новый проект по подготовке рабочих кадров удалось реализовать в сотрудничестве с группой компаний «Гекса» при поддержке Министерства промышленности и торговли Тверской области.

«Сегодня наша главная задача в сфере профобразования - обеспечить подготовку востребованных на рынке труда специалистов, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Сейчас в регионе ведется работа по развитию образовательных кластеров, особый акцент сделан на производственной практике».

ГК «Гекса» провела ремонт помещения, где теперь расположена мастерская, а также поставила для учебно-производственной площадки высокотехнологичное оборудование,благодаря которому студенты могут более детально ознакомиться со спецификой будущей профессии на практике, в том числе благодаря изучению новых технологий.

Такой подход к обучению позволит ребятам в будущем получить работу в родном муниципалитете. Например, по завершению швейного курса в учебно-производственной мастерской Нелидовского колледжа они смогут трудоустроиться в ООО «Медицина-нетканые материалы», которое входит в ГК «Гекса». Здесь производят медицинскую спецодежду, которая является востребованным товаром как на российском, таки на мировом рынке.

В Тверской области сформирован перечень приоритетных компетенций для учреждений образования региона. Так, Удомельский колледж активизирует работу по подготовке студентов по направлениям «Интеллектуальные системы учета электроэнергии» и «Сварочные технологии», Тверской колледж им. Коняева – по направлениям «Инженерный дизайн CAD» и «Мехатроника». Для Конаковского колледжа приоритетными направлениями определены «Администрирование отеля» и «Ресторанный сервис», а для Бежецкого промышленно-экономического колледжа – «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», а также «Разработка мобильных приложений».

Для Тверского технологического колледжа будут созданы мастерские по направлениям «Технологии информационного моделирования BIM» и «Архитектура», для Тверского колледжа им. Кайкова – «Кирпичная кладка» и «Электромонтаж», а для Вышневолоцкого колледжа – «Сантехника и отопление», а также «Управление автогрейдером».

Развитию профессионального образования в Тверской области сейчас уделяется особое внимание. Главная задача – готовить в колледжах специалистов, востребованных в региональной экономике. Приводится в порядок и материально-техническая база учреждений.

Напомним, в Тверской области созданы производственно-образовательные кластеры: медицинский, агропромышленный, транспортно-логистический, кластеры строительства, энергетики и ЖКХ, культуры, сервиса и туризма, информационно-коммуникативных технологий, кластеры по отраслям «Образование» и «Социальная работа», развития промышленного производства.

Они являются площадкой взаимодействия органов государственной власти, колледжей, вузов и предприятий, организаций различных форм собственности. Кластерный подход позволяет готовить необходимые для предприятий региона кадры по актуальным специальностям. В том числе предусмотрено формирование контрольных цифр приема в колледжи области.

В настоящее время в государственных профессиональных образовательных организациях Тверской области обучается более 25 тысяч человек, реализуется порядка 180 специализаций и свыше 1000 программ профессиональной подготовки.

Пресс-служба Правительства Тверской области