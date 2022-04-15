Губернатор Игорь Руденя поставил задачи по организации и проведению летней оздоровительной кампании 2022 года в Тверской области

Готовность региона к проведению летней оздоровительной кампании 2022 года рассмотрена 28 апреля на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Глава региона поставил задачи обеспечить своевременное завершение подготовки к летней детской оздоровительной кампании, включая обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности в лагерях, укрепление материально-технической базы учреждений.

Отдельное направление – организация содержательных мероприятий, проведение с детьми и подростками работы по патриотическому воспитанию.

«Для детей важно общение и воспитание. В каждой смене в лагерях дневного пребывания и стационарных лагерях должны быть организованы встречи с нашими выдающимися людьми, известными жителями региона, представителями МЧС, военными, сотрудниками дорожно-патрульной службы. Также должна вестись работа по экологическому воспитанию. Важно, чтобы всё это сопровождалось спортивными мероприятиями. Воспитание наших детей, их образование – сейчас это самые главные задачи», - отметил Игорь Руденя.

Всего в 2022 году в Тверской области планируется работа более 600 лагерей: 500 с дневным пребыванием, свыше 80 лагерей труда и отдыха, более 20 стационарных лагерей, а также палаточных лагерей – в Кашинском городском округе, Конаковском и Торжокском районах. В 30 муниципалитетах предполагается организация многодневных походов.

Особое внимание будет уделено детям из семей в непростой жизненной ситуации, детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, детям с особенностями здоровья. Также в Верхневолжье предоставят возможность организационного отдыха для детей, прибывших в регион из Донецкой и Луганской народных республик.

Игорь Руденя подчеркнул: по-прежнему особого внимания требует обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности, в том числе постоянный мониторинг состояния здоровья детей и персонала, привлечение к работе специалистов, прошедших вакцинацию.

Кроме того, приоритетными являются повышение квалификации руководителей и вожатых. К работе в этом году привлекут более 3900 педагогов, свыше 1000 медработников, а также 540 вожатых из числа студентов Тверского государственного университета и педагогических колледжей.

В Верхневолжье в 2022 году обновлено содержание программ отдыха и оздоровления. Проект «#Лето69Переzaгрузка» - это ориентация программ под каждый возраст, их формирование на основе тематических модулей, единая линейка воспитательных мероприятий и единая региональная патриотическая смена.

Например, среди новшеств этого года – программа «Территория детства» для детей из лагерей дневного пребывания. Так, для школьников 6-11 лет пройдут мероприятия по изучению истории родного края и страны, вовлечению в волонтёрство, будет внёдрён новый формат утренних зарядок, организована работа на пришкольных опытных участках. Эта же программа, но для ребят 12-14 лет, включает экскурсии на предприятия, профориентационные и деловые игры, другие мероприятия.

На базе лагерей труда и отдыха будет реализована программа «Территория будущего России» для подростков в возрасте от 15 до 17 лет, куда войдёт организация профильных смен, включающих занятия по военной подготовке, трудотрядов на базе колледжей, обучение навыкам по домоводству, самоконтролю показателей здоровья.

Также в загородных лагерях и культурно-досуговых учреждениях для детей будет организован показ кинофильма «Дом» и других фильмов, снятых в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России».

Запланированы мероприятия ко Дню русского языка, Дню России, Дню памяти и скорби и другим значимым датам, проведение профильных смен, различных культурных, спортивных и других событий.

Игорь Руденя поручил ввести в лагерях традицию поднятия государственного флага под гимн Российской Федерации, так же, как это сейчас организовано в школах Тверской области в начале каждой учебной недели.

Пресс-служба Правительства Тверской области