Губернатор Игорь Руденя дал ряд поручений по усилению мер пожарной безопасности

28 апреля Губернатор Игорь Руденя провел заседание Правительства Тверской области. Оно началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре 21 апреля в здании Центрального Научно-исследовательского института Войск Воздушно-космической Обороны.

«Для нас это тяжелая трагедия. Она стала общей бедой для жителей всей Тверской области, – сказал Игорь Руденя. – В НИИ работали люди, которым небезразлично свое дело, профессионалы старой закалки. Со стороны Правительства будет оказана вся необходимая помощь семьям погибших и пострадавших. Прежде всего, необходимо сохранить здоровье людей, которые находятся сейчас в медицинских организациях. Также прошу внести предложения по реабилитации тех, кто пострадал при пожаре».

В настоящее время госпитализированным оказывается квалифицированная медицинская помощь, имеются все необходимые для лечения людей лекарственные препараты.

Губернатор также поручил Главному управлению региональной безопасности совместно с ГУ МЧС внести дополнительные предложения по усилению пожарной безопасности.

Глава региона отметил самоотверженность пожарных, работавших на месте возгорания. Особо отличившихся спасателей планируется поощрить государственными наградами.

Сейчас продолжаются работы по разбору завалов в здании НИИ и опознанию останков погибших. На месте трудятся спасатели, следователи, представители прокуратуры.

Накануне Губернатор Игорь Руденя и полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, который находился в регионе с рабочей поездкой, пообщались в областной клинической больнице с сотрудниками ЦНИИ ВКО, пострадавшими при пожаре. Перед посещением больницы Игорь Руденя и Игорь Щёголев на месте пожара возложили цветы, почтили память погибших минутой молчания.

Возгорание в здании НИИ ВКО произошло 21 апреля. Полная ликвидация пожара была зафиксирована 22 апреля в 7.33. На месте был создан оперативный штаб по координации действий всех служб. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось избежать распространения огня на соседние здания и жилые дома.

Пресс-служба Правительства Тверской области