В районах и округах Тверской области проходит музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию»

В муниципалитетах Тверской области проходит музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию». Его участниками уже стали Вышневолоцкий и Сандовский округа, Лихославльскийи Калязинский районы Верхневолжья. Сегодня марафон проводят город Кимры, ЗАТО Солнечный, Молоковский, Удомельский и Осташковский округа.

В Сандово концерт марафона «ZaРоссию» состоялся в рамках традиционного праздника День труда, где чествовали тружеников округа, внесших большой личный вклад в развитие территории.

В Вышневолоцком городском округе частью марафона стали два фестиваля патриотической песни: молодежный «С верой в Россию!», которому в этом году исполнилось 24 года, и III межмуниципальный среди взрослых исполнителей «Сторона моя родная!».

Напомним, 12 апреля Тверская область принимала участников всероссийского музыкально-патриотического марафона «ZaРоссию». Событие стало первым в череде мероприятий масштабного федерального проекта, который продлится до 5 мая и охватит более 30 городов страны.

В мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» прошли лекции спикеров Российского общества «Знание». Второй частью марафона стал концерт с участием известных российских артистов.

Пресс-служба Правительства Тверской области