Губернатор Игорь Руденя поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов скорой медицинской помощи

28 апреля отмечается День работника скорой медицинской помощи. Сотрудников и ветеранов службы с профессиональным праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Ваша работа – это ежедневный подвиг во имя спасения жизни и здоровья жителей Тверской области. Созданная в нашем регионе единая служба скорой помощи обеспечивает оперативное и эффективное решение поставленных задач во многом благодаря высочайшему профессионализму врачей, фельдшеров, медицинских сестер, водителей, диспетчеров и всех работников», – отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

В 2021 году в Тверской области была завершена централизация скорой медицинской помощи. Объединены станции и отделения скорой медицинской помощи в районах области и Центр медицины катастроф. С 1 ноября прошлого года вся служба работает под управлением Тверской станции скорой медицинской помощи.

Благодаря централизации внедрены единые алгоритмы оказания скорой и неотложной помощи под началом диспетчерского центра, обеспечен контроль за следованием и целевым использованием санитарного автотранспорта.

Создан Единый диспетчерский центр скорой и неотложной медицинской помощи Тверской области. Его ключевые задачи - обеспечение централизации приема вызовов скорой медицинской помощи от населения, сокращение времени регистрации вызова и времени доезда бригад до пациентов. Ежедневно в ЕДЦ принимается порядка 950 звонков.

Создан отдел медицинской эвакуации. С начала пандемии коронавируса отдел взял на себя функцию круглосуточного мониторинга свободного и занятого коечного фонда инфекционных госпиталей.

В круглосуточном режиме работают врачи врачебно-консультативного поста. Опытные специалисты отвечают на поступающие от населения вопросы.

Для решения кадровых вопросов при Тверском государственном медуниверситете открыта кафедра скорой медицинской помощи, где готовят ординаторов, медработников среднего звена, проводят профессиональную переподготовку и аккредитацию специалистов.

Также в Верхневолжье в рамках совершенствования системы скорой медицинской помощи проходит поэтапное обновление парка автомобилей СМП, приводятся в порядок здания, где располагаются службы скорой помощи.

Пресс-служба Правительства Тверской области