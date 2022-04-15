В Тверской области пройдет творческий журналистский конкурс, посвященный Победе в Великой Отечественной войне

4 мая во Дворце культуры «Пролетарка» пройдет Фестиваль творчества среди журналистов и коллективов средств массовой информации Тверской области «#ВспомнимВместе», посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторы фестиваля предлагают представителям медиапространства внести свой вклад в историю журналистики через патриотическую песню и художественное слово. Участники фестиваля вспомнят имена коллег, ушедших и ныне живущих, фронтовых журналистов и военных корреспондентов, поэтов, писателей, чьи репортажи и профессиональное мужество приближали День Победы.

Кроме того, в рамках фестиваля в холле Большого концертного зала будет открыта выставка экспонатов «Вехи Победы газетной строкой», предоставленная Тверской областной универсальной научной библиотекой им. А.М. Горького.

Страницы истории военной журналистики Тверской области насчитывают десятки имен писателей и поэтов, фронтовых корреспондентов и фоторепортеров. Один из ярких примеров силы журналистского слова в годы войны – фронтовой путь нашего земляка, военного корреспондента газеты «Правда» Бориса Полевого.

История сохранила немало примеров подвига журналистов Верхневолжья в годы Великой Отечественной. Это западнодвинцы, боевые товарищи и фронтовые журналисты-подпольщики Давид Дынин и Дмитрий Сарычев, которые сумели наладить работу типографии и выпуск газеты в период оккупации в самом сердце западнодвинского леса. На фронтах сражались журналисты тверского края Григорий Кац, Василий Камянский, Петр Дудочкин, Николай Попов. Жизнь за Отчизну отдал кимрский поэт Сергей Петров.

С Верхневолжьем связаны военная биография и творчество поэта, прозаика, публициста Константина Симонова, который в качестве военкора в декабре 1941-го участвовал в освобождении Калинина, был свидетелем событий 2-й Ржевско-Сычевской операции. Под Белым был ранен поэт и журналист Михаил Матусовский.

В августе 1942-го советский писатель и поэт Александр Твардовский вместе с другими военными корреспондентами двигался в направлении Погорелое Городище – Зубцов – Ржев, где продолжал работать над «Василием Теркиным». Память о тех днях – стихотворение «Я убит подо Ржевом». Произведение легло в основу идеи Ржевского мемориала Советскому солдату.

Спустя десятилетия в «горячих точках» страны работал тверской корреспондент Александр Харченко, удостоенный нагрудного Знака «Участник боевых действий». «Я стал частью этой войны» и «Давайте не встречаться на войне» – так назвал свои книги-воспоминания журналист.

Пресс-служба Правительства Тверской области