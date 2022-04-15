Почти 130 тонн сыра произвели предприятия Тверской области по итогам прошлого года

В 2021 году предприятия Верхневолжья произвели 128,9 тонны сыра. Сегодня в регионе производством сыра и сырных продуктов занимаются около 30 предприятий, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Чаще всего тверские фермеры делают свежие и мягкие сыры: брынза, рикотта, сулугуни, камамбер, моцарелла, адыгейский и другие сорта с коротким сроком вызревания, а следовательно, и окупаемости.

На предприятиях делают также полутвердые и твердые сыры, требующие сложного технологического оборудования и условий вызревания, имеющие более жесткие требования к сырью. В свою очередь, сырьевую базу обеспечивают в основном производители молока тверского региона. Фермерские хозяйства преимущественно используют собственное сырье.

Одним из крупнейших производителей сыров в Тверской области является Конаковский сырзавод. В прошлом году на предприятии побывал Губернатор Игорь Руденя. Глава региона высоко оценил продукцию и перспективы дальнейшего развития завода.

Предприятие в Конаково основано в 1936 году. В 1993 году преобразовано в ОАО «Молоко». Компания осуществляет производство сыра под собственной торговой маркой «Верещагин» и выпускает 60 тонн продукции ежегодно. В производстве используется фермерское молоко, а также ферменты и закваски от лидеров отрасли.

В настоящее время ОАО «Молоко» производит 12 видов оригинальных, твердых, полутвердых и рассольных сыров, которые получают из коровьего и козьего молока. Продукция реализуется непосредственно на заводе и в торговых точках области.

Предприятие принимает активное участие в российских и международных выставочных мероприятиях. Продукция ОАО «Молоко» получила престижные награды на международной выставке «ПРОДЭКСПО - 2020», в феврале 2020 года продукция предприятия стала лауреатом конкурса «Лучший продукт России» и получила золотую и бронзовую медали за сыры «Едимоновский» и «Шанклиш». Также компания принимала участие в мировой выставке «WorldFood».

На территории предприятия действует Музей сыроделия имени Н.В. Верещагина. Проводятся экскурсия на производство и дегустации.

В 2021 году предприятие получило субсидию из областного бюджета на развитие объектов турпоказа в размере 1 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области