Подготовку к летней оздоровительной кампании 2022 года в Тверской области обсудят на заседании регионального Правительства





Готовность региона к проведению летней оздоровительной кампании 2022 года рассмотрят первым вопросом на заседании Правительства Тверской области 28 апреля под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Участники заседания обсудят вопросы готовности и комплексной безопасности загородных лагерей, подготовки квалифицированных специалистов, обеспечения качественного питания и медицинского обслуживания детей, организации интересных и познавательных мероприятий.

Также на заседании Правительства обсудят распределение субсидий муниципальным образованиям на укрепление материально-технической базы загородных лагерей отдыха.

Кроме того, в повестку дня заседания Правительства включены вопросы реализации закона Тверской области о статусе городов, удостоенных почётного звания «Город воинской славы», поддержки проектов школьных инициатив.

Планируется также принять порядок предоставления ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет, установленных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.



Пресс-служба Правительства Тверской области