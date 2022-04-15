Подготовку к летней оздоровительной кампании 2022 года в Тверской области обсудят на заседании регионального Правительства

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Готовность региона к проведению летней оздоровительной кампании 2022 года рассмотрят первым вопросом на заседании Правительства Тверской области 28 апреля под руководством Губернатора Игоря Рудени.
Участники заседания обсудят вопросы готовности и комплексной безопасности загородных лагерей, подготовки квалифицированных специалистов, обеспечения качественного питания и медицинского обслуживания детей, организации интересных и познавательных мероприятий.
Также на заседании Правительства обсудят распределение субсидий муниципальным образованиям на укрепление материально-технической базы загородных лагерей отдыха.
Кроме того, в повестку дня заседания Правительства включены вопросы реализации закона Тверской области о статусе городов, удостоенных почётного звания «Город воинской славы», поддержки проектов школьных инициатив.
Планируется также принять порядок предоставления ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет, установленных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.