Игорь Щеголев и Игорь Руденя в рамках рабочей поездки ознакомились с ходом строительства Западного моста в Твери

27 апреля в рамках рабочей поездки в Тверскую область Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и Губернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомились с ходом работ по строительству Западного моста в Твери.

В настоящее время на левом берегу реки Волги продолжается обустройство технологической площадки для сооружения третьей и четвёртой опор будущего моста, отсыпка грунта и погружение шпунтовых свай, устройство водопропускной трубы. В работах задействовано 60 человек, привлечены 35 единиц техники.

По словам заместителя генерального директора ООО «Дорожная Строительная Компания» Вячеслава Джиганского, в ближайшие дни завершится работа по погружению шпунта в котлован, а затем специалисты приступят к устройству свайного основания и возведению третьей опоры. Кроме того, строители уже начали проводить работы на правом берегу Волги, активная фаза работ начнется здесь через месяц.

На данный момент на площадку доставлено порядка 3,5 тонн металла, 1500 тонн шпунта и 150 тыс. кубических метров песка. Всего на объекте будет использовано 10 тыс. тонн металлоконструкций, 500 тыс. кубических метров песка и более 20 тыс. кубических метров бетона.

Все работы осуществляются в соответствии с графиком, их завершение планируется в конце 2025 года.

Проектом строительства, помимо возведения непосредственно мостового перехода через Волгу, предусмотрена реконструкция двух путепроводов – железнодорожного в Пролетарском районе (через проспект Калинина) и автодорожного «Горбатого моста» в Заволжском районе (в створе Петербургского шоссе) с созданием автомобильных развязок.

В рамках строительства Западного моста также обустроят развязку в районе улицы Фрунзе. Планируется создать здесь современный путепровод, ввод которого будет способствовать снижению напряженности на дорогах в Заволжье, повышению безопасности водителей и пешеходов.

Проект строительства Западного моста в Твери реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В январе 2021 года на совещании с членами Правительства РФ глава государства поручил рассмотреть обращение Губернатора Игоря Рудени о строительстве Западного моста в Твери.

Региону на 2021-2024 годы из федерального бюджета на эти цели выделено 11,2 млрд рублей. Это будет сооружение протяженностью почти 3 км с шестью полосами для движения на мосту.

В начале декабря 2021 года заключен госконтракт на выполнение работ с ООО «Дорожная строительная компания» из Тверской области, имеющим большой опыт строительства крупных объектов транспортной инфраструктуры, в том числе в городе Сочи и в Крыму. В январе компания приступила к практической реализации проекта.

Пресс-служба Правительства Тверской области