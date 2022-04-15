Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев и Губернатор Игорь Руденя посетили пострадавших в ходе пожара сотрудников НИИ ВКО в областной больнице

27 апреля в Тверской области с рабочей поездкой находится полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. Губернатор Игорь Руденя и полпред посетили отделение гравитационной хирургии крови областной клинической больницы, где пообщались с сотрудниками Центрального Научно-исследовательского института Войск Воздушно-космической Обороны, пострадавшими во время пожара 21 апреля.

У находящихся на лечении в ОКБ и других медучреждениях пациентов, пострадавших от пожара, сохраняется положительная динамика. Госпитализированным оказывается квалифицированная медицинская помощь, имеются все необходимые для лечения людей лекарственные препараты.

Сотрудники НИИ, с которыми пообщались Игорь Руденя и Игорь Щёголев, поблагодарили медиков за внимание и квалифицированную помощь. Также слова благодарности они адресовали пожарным, которые были задействованы в ликвидации возгорания, за профессионализм и мужество.

По поручению главы региона семьям погибших, а также пострадавшим при пожаре в здании НИИ ВКО будут оказаны меры поддержки. Помощь семьям, потерявших близких, окажут после идентификации тел погибших. На данный момент официально подтвержденное число погибших составляет 19 человек.

Перед посещением больницы Игорь Руденя и Игорь Щёголев приехали на место пожара в здании НИИ ВКО. Глава региона и полпред возложили цветы, почтили память погибших минутой молчания.

Возгорание в здании НИИ ВКО произошло 21 апреля. Полная ликвидация пожара была зафиксирована 22 апреля в 7.33. На месте был создан оперативный штаб по координации действий всех служб. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось избежать распространения огня на соседние здания и жилые дома.

Сейчас продолжается разбор завалов в здании НИИ и опознание останков погибших при пожаре. Со стороны Правительства региона оказывается все необходимое содействие.

Пресс-служба Правительства Тверской области