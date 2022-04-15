В Тверской области начнёт работать «Клуб юных дипломатов»

28 апреля на базе средней общеобразовательной школы деревни Мокшино Конаковского района состоится торжественное открытие «Клуба юных дипломатов». Он начинает работу в рамках международного движения «Дипломаты Будущего» при поддержке МИД РФ.

«Клубы юных дипломатов» функционируют в 13 регионах России в формате межрегионального детского движения по формированию дипломатической культуры. Проект даёт возможность учащимся погрузиться в основы дипломатической работы и получить опыт межкультурной коммуникации.

В открытии «Клуба юных дипломатов» примут участие сотрудники дипломатической службы РФ, представители МГИМО.

Сегодня школа в деревне Мокшино активно развивается. При участии инвестора проведена комплексная реконструкция здания за счёт внебюджетных инвестиций в рамках проекта по развитию сельского поселения Завидово.

В 2020-2021 годах построен новый корпус, здание на 250 мест уже введено в эксплуатацию. Здесь есть учебные классы, актовый и спортзал, столовая, библиотека. В школе предусмотрено углубленное изучение математики и английского языка с 10 класса. На сегодняшний день в школе учится почти 500 ребят.

На базе школы в Мокшино и базе гимназии № 12 города Твери создаётся региональный образовательный центр.

Уникальный для региона проект направлен на обеспечение качественного образования детей, независимо от места их проживания. Он нацелен на раннюю профориентацию учащихся и подготовку уже с раннего возраста специалистов, в первую очередь для приоритетных отраслей региональной экономики: АПК, туризма, промышленности и других.

На базе центра предусмотрено формирование новой программы развития, нацеленной на повышение качества образования, ввод новых мощностей, включая оборудование «Точки роста», развитие летних смен для талантливых детей и другие направления.

Пресс-служба Правительства Тверской области