В Тверской области стартует акция «Георгиевская ленточка»

27 апреля в Тверской области и во всей России стартует акция «Георгиевская ленточка», в ходе которой добровольцы бесплатно раздают символ Победы в качестве напоминания о мужестве и героизме фронтовиков и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Акция проходит по 9 мая.

«При организации праздничных мероприятий в честь Дня Победы очень важно поддержать проекты, которые исходят от самих граждан и получают широкий отклик людей разных поколений, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Это такие акции, как «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти». Подобные общественные инициативы являются эффективными формами патриотического воспитания молодежи, стимулируют её интерес к отечественной истории».

В Твери акция стартует сегодня в 11:00 у Обелиска Победы. Участие в ней примут студенты, школьники, представители ветеранских и молодежных организаций, воспитанники военно-патриотических объединений, юнармейцы, волонтёры Победы.

Всего до 9 мая в Тверской области около 1000 волонтеров раздадут более 20 тысяч ленточек – символов Великой Победы.

Акция пройдет во всех районах Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области