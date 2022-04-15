Жителям Тверской области предлагают пополнить народный архив «Лица Победы» фотографиями своих родных – участников Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы МФЦ Тверской области стали участниками международного проекта Центрального музея Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. «Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы».

Цель проекта – сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в Великую Победу, повысить историческую грамотность граждан.

«На передовой и в тылу советские граждане совершили подвиг, равного которому не знает история, – считает Губернатор Игорь Руденя. – В наших сердцах всегда будет жить память о подвиге защитников города Калинина, ставшего первым освобожденным областным центром страны».

Для участия в проекте необходимо заранее подготовить материалы о своем родственнике (его фото, описание истории жизни с указанием даты и места рождения и другие сведения) для внесения на сайт «Лица Победы». Информацию о своих родных и близких возможно заполнить в любом из филиалов ГАУ «МФЦ» через компьютеры коллективного доступа.

Самостоятельно вписать имена своих родных в «Лица Победы» можно на сайте historydepositarium.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области