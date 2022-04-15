Российский производитель антипригарной посуды увеличил производственные мощности в Тверской области

Предприятия Тверской области в текущих экономических условиях продолжают реализовывать на территории региона проекты по импортозамещению. Одно из них – ООО «ПК «Ландскрона». Это российский производитель под маркой VARI, специализирующийся на выпуске алюминиевой посуды с антипригарным покрытием. В этом году компания расширила производственные мощности, что позволяет расширить ассортимент, увеличить объемы выпуска продукции.

По словам Губернатора Игоря Рудени, в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран, ключевым направлением для региона является реализация инвестиционных проектов, которые обеспечивают создание новых и расширение действующих предприятий, повышение конкурентоспособности тверской продукции, создание новых рабочих мест.

В 2019 году в рамках Петербургского международного экономического форума между Правительством Тверской области и руководство ООО «ПК «Ландскрона» были достигнуты договорённости о переводе производственных площадей компании из Санкт-Петербурга в Тверскую область. Реализация инвестпроекта в тверском регионе началась в 2021 году.

Производственный комплекс предприятия расположен в поселке Озерки Конаковского района. Общий объём инвестиций в проект составляет 414,4 млн рублей. Уже создано более 200 рабочих мест.

Весной 2022 года компания усилила производственные мощности и запустила новую линию нанесения антипригарных и декоративных покрытий. Метод валкового наката на алюминиевые диски, который используется на линии, позволяет производить 2500 изделий в час или 1,5 млн в месяц.

Новое оборудование позволяет работать с инновационными, качественными покрытиями, которые соответствуют самым высоким требованиям и стандартам.

«Мы являемся единственным предприятиями в России, где создан полный цикл производства и литой, и штампованной посуды. Такого комбинированного производства больше нет нигде. Новая линия позволяет наносить на штампованную посуду покрытие, не уступающее по качеству, нанесённому на литую посуду», - отметила пиар-директор компании Елизавета Гаврюшова.

Как рассказали в компании, технология также позволяет наносить на заготовки антипригарные покрытия с тремя рисунками одновременно и создавать четырёхцветную посуду.

Пресс-служба Правительства Тверской области