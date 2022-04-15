В Тверской области назвали победителей региональных конкурсов среди педагогических работников

26 апреля в столице Верхневолжья состоялось вручение наград педагогическим работникам Тверской области – победителям региональных этапов конкурсов профессионального мастерства – «Учитель года», «Воспитатель года», «Учитель – дефектолог», «Педагог – психолог», «Мастер года». Приветствие организаторам, участникам и гостям торжественной церемонии направил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: из года в год мероприятие открывает яркие таланты среди учителей и воспитателей Верхневолжья, служит распространению передового опыта в сфере образования и развитию культуры преподавания в нашем регионе.

«Уверен, что каждый из победителей и участников конкурса внесёт свой вклад в сохранение традиций отечественной педагогической школы, воспитание детей на основе духовно-нравственных ценностей нашего народа: уважения к труду, любви к Родине, заботы о родных и близких людях», - отмечено в приветствии от имени Игоря Рудени.

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России» в Тверской области в 2022 году стала жительница Вышневолоцкого городского округа Наталья Забаровская, музыкальный руководитель детского сада №27.

Уже в 33-й раз проходил региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России». Ежегодно он объединяет всё больше творческих педагогов, формируя профессиональное экспертное сообщество. В этом году победу одержала Любовь Кочеткова, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 34 (г. Тверь).

Конкурс «Учитель-дефектолог» направлен на профессиональный и личностный рост учителей-дефектологов, учителей-логопедов, поддержку инновационных разработок и технологий организации образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В этой номинации победителем стала учитель Тверской школы №4 Алина Филатова.

Ещё один отраслевой конкурс «Педагог-психолог». Его цель - развитие психолого-педагогической службы в системе образования Тверской области, пропаганда психологических знаний как обязательной составляющей образовательной деятельности. Абсолютным победителем признана Светлана Вилейто, психолог детского сада № 3 (г. Конаково).

Также в конкурсе принимали участие преподаватели и мастера производственного обучения, работающие в системе среднего профессионального образования Верхневолжья. В рамках конкурсных мероприятий они готовили видеорезюме, проводили мастер-класс и учебные занятия с группой студентов. Победителем стала Лидия Баканова, преподаватель специальных дисциплин Тверского педагогического колледжа.

Пресс-служба Правительства Тверской области